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Володин оценил заявления Зеленского о войне с Россией: "Желает плохого народу Украины"

12 сентября 2021, 13:05  •  89 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войне с Россией. По словам Володина, Зеленский не имеет политического опыта и игнорировать такие заявления, значить "желать плохого украинскому народу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сделанные ранее заявления президента Украины Владимира Зеленского о вероятной в будущем войне с Россией вызывают удивление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны его страны с Россией. Произошло это на форуме YES Brainstorming, который прошел в Киеве.
Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев – жителей Украины будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ.
- заявил Володин в своем Тelegram-канале.
Политик отметил, что это "плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами".
По мнению спикера Госдумы, слова Зеленского означают, что "он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем" Украины и России.
Как отметил Володин, такие провокационные слова украинского лидера означают, что у него нет "политического опыта и подготовки для государственной деятельности". Любой глава государства "должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной".
По словам спикера, война означает "горе и страдания миллионов людей", и "удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе".
Володин подчеркнул, что "лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасшабную войну".
Спикер Госдумы уверен, что не замечать такие провокационные заявления можно, только "если желать плохого украинскому народу".
Но в отличие от Зеленского, так же как и мои коллеги по Государственной Думе, считаю, что между гражданами наших стран не должно быть пропасти. Так сложилась жизнь, что живём сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделённым волею таких политиков, как Зеленский
- подчеркнул Вячеслав Володин.
Спикер добавил, что у России и Украины "общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти".

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