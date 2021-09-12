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Володин оценил заявления Зеленского о войне с Россией: "Желает плохого народу Украины"
12 сентября 2021, 13:05 • 89 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войне с Россией. По словам Володина, Зеленский не имеет политического опыта и игнорировать такие заявления, значить "желать плохого украинскому народу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сделанные ранее заявления президента Украины Владимира Зеленского о вероятной в будущем войне с Россией вызывают удивление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны его страны с Россией. Произошло это на форуме YES Brainstorming, который прошел в Киеве.
- заявил Володин в своем Тelegram-канале.
Политик отметил, что это "плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами".
По мнению спикера Госдумы, слова Зеленского означают, что "он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем" Украины и России.
Как отметил Володин, такие провокационные слова украинского лидера означают, что у него нет "политического опыта и подготовки для государственной деятельности". Любой глава государства "должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной".
По словам спикера, война означает "горе и страдания миллионов людей", и "удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе".
Володин подчеркнул, что "лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасшабную войну".
Спикер Госдумы уверен, что не замечать такие провокационные заявления можно, только "если желать плохого украинскому народу".
- подчеркнул Вячеслав Володин.
Спикер добавил, что у России и Украины "общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти".
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