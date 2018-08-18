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Володин отметил вклад России, Турции и Ирана в борьбу с ИГ в Сирии
18 августа 2018, 12:24 • 22 • Политика
АНКАРА, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Турции Бинали Йылдырым в ходе встречи в Анкаре отметили успешное сотрудничество России, Турции и Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии.
"Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал председатель Госдумы. Он добавил, что в итоге "сегодня мир пришел на многострадальную сирийскую землю".
Йылдырым в ответ выразил согласие с Володиным и подчеркнул, что "в эти непростые дни нужно укреплять солидарность".
Перед встречей возглавляемая Володиным делегация Госдумы осмотрела часть здания парламента, куда во время попытки переворота в Турции в июле 2016 года попала бомба.
Позднее в субботу делегация Госдумы посетит шестой всеобщий съезд Партии справедливости и развития, основанной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках визита запланированы двусторонние встречи председателя Госдумы с руководством республики.
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