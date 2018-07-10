Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Войны не будет - Киев прижал уши»: Захар Прилепин покидает Донбасс
Смерть Дон Стёджес в контексте новой холодной войны
«Агент Трампа и Москвы»: как в США раскритиковали известного журналиста Гринваль...
Пусть Путин выйдет и всё объяснит
Главная / Политика

Володин отметил роль Собянина в динамичном развитии Москвы

10 июля 2018, 15:39  •  28 • Политика

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия в Госдуме выставки, посвященной столичной городской программе благоустройства "Моя улица", отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина в динамичном развитии столицы.

"Необходимо подчеркнуть, что то, что мы сейчас можем на выставке видеть, сделано за прошедшие четыре года", - обратил внимание председатель нижней палаты парламента, поблагодарив мэра Москвы и его команду, которые, по его словам, "делают все для того, чтобы город менялся к лучшему".

Володин добавил, что "при принятии законов, формировании бюджета Дума многое сделала для того, чтобы у города были средства для реализации задуманных проектов". "Но еще раз хочу подчеркнуть, что и раньше были средства, но вот такого динамичного и осмысленного развития, когда мы с вами сегодня видим город комфортным и удобным для проживания, раньше не было, а сегодня это есть. Мы гордимся своей столицей и высказываем слова благодарности нашему мэру", - сказал Володин.

О программе

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по "Моей улице" благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом 2017 году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.

В 2018 году, кроме центральной части, власти Москвы планировали распространить городскую программу в спальных районах Москвы. В частности, планировалось благоустроить улицы и парковые зоны в Марьине, Зеленограде, Братееве, Южном Бутове.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

28
Источник
Похожие новости
09 июля 2018, 10:24
Посольство РФ в США порекомендовало обновить данные о России в справочнике ЦРУ
08 июля 2018, 21:24
Захарова назвала бредом сообщения британской газеты о встречах посла РФ и спонсора Brexit
09 июля 2018, 07:09
Россия настаивает на признании нелегитимным решения о расширении мандата ОЗХО

10 июля 2018, 02:39
Толстой: представители западноевропейских парламентов устали от постоянного осуждения РФ
08 июля 2018, 18:09
В Совфеде заявили, что РФ выступает за деполитизированный диалог по вопросам безопасности
10 июля 2018, 15:39
Песков: РФ ждет от Лондона "политического просветления" после назначения нового главы МИД
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июля 2018, 20:40
Леонид Ивашов. Русские военные не пляшут под еврейскую дудку
06 июля 2018, 09:39
Quid pro quo. Украина за Крым
05 июля 2018, 07:39
Возвращались в родные края дембеля!
08 июля 2018, 13:39
«Америка в курсе, что Россия бомбит Иорданию»
08 июля 2018, 18:40
ВАСИЛИШИН. ПАНИХИДА ПО ИУДЕЙСКОМУ ПРОЕКТУ. НЕ ПОЩАДЯТ ТАКИ НИКОГО! 07.07.2018 [РАССВЕТ]
08 июля 2018, 10:24
Итоги недели. «Наши – герои. Мы гордимся ими!»
03 июля 2018, 18:09
«На Украине даже не понимают, какую глупость сморозили»: эксперт о реакции Киева на новые названия российских полков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.