Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия властей Грузии, допустивших в четверг нападение на российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

"Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий", - сказал спикер журналистам. Он обратил внимание, что место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной.

"И Грузия как страна-организатор ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников. Эти условия были просто проигнорированы - они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз", - подчеркнул Володин.

По его словам, "акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия". "Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", - констатировал глава нижней палаты парламента РФ.

"Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером", - заключил председатель Госдумы.