Володин одной фразой обнулил потуги ЕС сдержать Союзное государство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о принятой ЕП резолюции для Евросоюза, в которой требовалось ввести дополнительные меры против России в случае её поддержки Минска. Однако все потуги сдержать развитие Союзного государства всего одной фразой обнулил Володин.

"Когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге", - подчеркнул в своём авторском Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, фактически сведя на нет все потуги Евросоюза и Европарламента в очередной раз "наказать" Россию и сдержать развитие Союзного государства.

Политик напомнил о том, что в Европарламенте даже приняли документ, в котором осуждались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко по подготовке дорожных карт с целью большей интеграции между Москвой и Минском.

Володин приходит к выводу: причина появления подобных резолюций в том, что в ЕП "боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее". Он напомнил также, что буквально 4 ноября на заседании Высшего государственного совета Союзного государства было утверждено 28 отраслевых союзных программ. Кроме того, стороны обновили Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

"Это важное событие для народов России и Белоруссии. Утверждённые программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы", - подчёркивает спикер Госдумы.