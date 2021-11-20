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Володин объяснил, кого США "боятся до истерики"
20 ноября 2021, 13:55 • 321 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, кого США "боятся до истерики", выдумывая из-за этого всевозможные провокации в отношении нашей страны.
Таким образом Володин прокомментировал новый антирусский выпад Вашингтона: в конгресс США внесли резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России, если он пойдёт на новый срок и выиграет выборы в 2024 году.
По мнению спикера Госдумы, такая резолюция лишь в очередной раз "говорит о том, что США не хотят сильной России".
"Боятся до истерики", - подчеркнул он.
При этом Володин по случаю напомнил Штатам два железных факта.
"Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы, и к нам не надо вмешиваться", - написал он в своём Telegram-канале.
Вторым пунктом Володин отметил, что не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом России.
"Решать будут граждане Российской Федерации", - написал он.
Володин также напомнил, что инициаторы этой резолюции ещё вчера "восторгались Горбачёвым, аплодировали Ельцину", а что было при этих руководителях, помнит большинство жителей России. А если кто-то из молодого поколения не знает, он всегда может спросить у родителей, бабушек и дедушек.
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