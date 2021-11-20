Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Бомба врача Владимира Зеленко
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
Главная / Политика

Володин объяснил, кого США "боятся до истерики"

20 ноября 2021, 13:55  •  321 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, кого США "боятся до истерики", выдумывая из-за этого всевозможные провокации в отношении нашей страны.
Таким образом Володин прокомментировал новый антирусский выпад Вашингтона: в конгресс США внесли резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России, если он пойдёт на новый срок и выиграет выборы в 2024 году.
По мнению спикера Госдумы, такая резолюция лишь в очередной раз "говорит о том, что США не хотят сильной России".
"Боятся до истерики", - подчеркнул он.
При этом Володин по случаю напомнил Штатам два железных факта.
"Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы, и к нам не надо вмешиваться", - написал он в своём Telegram-канале.
Вторым пунктом Володин отметил, что не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом России.
"Решать будут граждане Российской Федерации", - написал он.
Володин также напомнил, что инициаторы этой резолюции ещё вчера "восторгались Горбачёвым, аплодировали Ельцину", а что было при этих руководителях, помнит большинство жителей России. А если кто-то из молодого поколения не знает, он всегда может спросить у родителей, бабушек и дедушек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





321
Источник
Похожие новости
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
20 ноября 2021, 02:45
Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет только хуже
20 ноября 2021, 04:30
Что может Байден: Личный врач президента США раскрыл данные о его здоровье
20 ноября 2021, 10:25
Если бы Россия была слабой: Володин отчитал Вашингтон
20 ноября 2021, 10:25
Евросоюз плюнул защищавшей его границы Белоруссии в лицо – журналист
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши ...
20 ноября 2021, 02:05
«Вмешательство в чистом виде»: как в РФ отреагировали на проект резолюции конгресса С...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.