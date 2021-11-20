Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, кого США "боятся до истерики", выдумывая из-за этого всевозможные провокации в отношении нашей страны.

Таким образом Володин прокомментировал новый антирусский выпад Вашингтона: в конгресс США внесли резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России, если он пойдёт на новый срок и выиграет выборы в 2024 году.

По мнению спикера Госдумы, такая резолюция лишь в очередной раз "говорит о том, что США не хотят сильной России".

"Боятся до истерики", - подчеркнул он.

При этом Володин по случаю напомнил Штатам два железных факта.

"Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы, и к нам не надо вмешиваться", - написал он в своём Telegram-канале.

Вторым пунктом Володин отметил, что не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом России.

"Решать будут граждане Российской Федерации", - написал он.

Володин также напомнил, что инициаторы этой резолюции ещё вчера "восторгались Горбачёвым, аплодировали Ельцину", а что было при этих руководителях, помнит большинство жителей России. А если кто-то из молодого поколения не знает, он всегда может спросить у родителей, бабушек и дедушек.