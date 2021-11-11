Володин обвинил ЕС в двойных стандартах: "Бряцают оружием и грозят санкциями"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Евросоюз в двойных стандартах. Он отметил, что вместо конструктивных действий на Западе "бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии". Таким образом он прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе.

По мнению Володина, причиной происходящего является "многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока". Он обратил внимание на то, что большинство беженцев - это жители тех стран, куда вводились войска НАТО, "чтобы строить демократию по своему образцу".

"Ливия, Ирак, Сирия - ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада", - написал Володин в своём Telegram-канале, отметив, что "теперь граждане этих стран вынуждены искать убежища".

Он заметил, что при этом Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в этой ситуации, как это делалось, например, в отношении Турции или Италии.

"Наоборот, Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей", - указал он, обратив внимание на то, что никакого осуждения на этот счёт до сих пор не слышно.

"Вместо этого бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии. Что это, если не двойные стандарты?" - задаёт автор риторический вопрос.

По словам Володина, правильным в этой ситуации было бы, чтобы международные организации в лице Совета Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламента "перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам". Россия в свою очередь намерена и далее поддерживать Белоруссию, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов.