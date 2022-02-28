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Володин обратился к "элитке", плачущей по Украине: "Для начала вернитесь на родину!"
28 февраля 2022, 00:55 • 13 • Политика
Вячеслав Володин обратился к "элитке", плачущей по Украине. Он подчеркнул, что большая часть граждан России понимает необходимость операции в Незалежной, однако возникли и так называемые пацифисты: "Для начала вернитесь на родину!".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги четырёх дней освободительной операции России на Украине в своём Telegram-канале, подчеркнул, что большая часть граждан страны согласна с решительными действиями президента Владимира Путина.
Однако возникли и так называемые пацифисты, которые вдруг начали активно высказываться в соцсетях и не только. Председатель Государственной думы заметил, что среди таких людей - преимущественно те, кто никогда ни в чём не нуждался и уехал жить за рубеж.
Он пояснил, что особенно громко звучат антироссийские призывы представителей "золотой молодёжи", которые привыкли тратить родительские деньги на развлечения, и так называемых звёзд.
Спикер Госдумы констатировал, что их поддержка в адрес Киева вызывает недоумение. Особенно теперь, когда ВСУ в крупных городах пытаются использовать простых жителей Незалежной в качестве "живого щита", размещая огневые позиции вблизи густонаселённых кварталов.
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