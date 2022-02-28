Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
Главная / Политика

Володин обратился к "элитке", плачущей по Украине: "Для начала вернитесь на родину!"

28 февраля 2022, 00:55  •  13 • Политика
Вячеслав Володин обратился к "элитке", плачущей по Украине. Он подчеркнул, что большая часть граждан России понимает необходимость операции в Незалежной, однако возникли и так называемые пацифисты: "Для начала вернитесь на родину!".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги четырёх дней освободительной операции России на Украине в своём Telegram-канале, подчеркнул, что большая часть граждан страны согласна с решительными действиями президента Владимира Путина.
Однако возникли и так называемые пацифисты, которые вдруг начали активно высказываться в соцсетях и не только. Председатель Государственной думы заметил, что среди таких людей - преимущественно те, кто никогда ни в чём не нуждался и уехал жить за рубеж.
Вы для начала вернитесь на родину! - Призвал Володин.
Он пояснил, что особенно громко звучат антироссийские призывы представителей "золотой молодёжи", которые привыкли тратить родительские деньги на развлечения, и так называемых звёзд.
Спикер Госдумы констатировал, что их поддержка в адрес Киева вызывает недоумение. Особенно теперь, когда ВСУ в крупных городах пытаются использовать простых жителей Незалежной в качестве "живого щита", размещая огневые позиции вблизи густонаселённых кварталов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


13
Источник
Похожие новости
27 февраля 2022, 17:05
Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
27 февраля 2022, 18:50
Мария Захарова четырьмя словами ответила на угрозы Романа Цимбалюка
27 февраля 2022, 18:50
Псаки обвинила Путина в придумывании угроз. Новое заявление НАТО тут же обнулило её слова
27 февраля 2022, 20:50
Высказалась последняя страна ЕС: Русским выдали жёсткий запрет
27 февраля 2022, 20:50
Всё пишется: Минобороны России предупредило украинских нацистов
27 февраля 2022, 20:50
Минобороны России заявило о потерях на Украине: "Военные проявляют мужество и героизм"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 20:50
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.