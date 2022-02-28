Володин обратился к "элитке", плачущей по Украине: "Для начала вернитесь на родину!"

Вячеслав Володин обратился к "элитке", плачущей по Украине. Он подчеркнул, что большая часть граждан России понимает необходимость операции в Незалежной, однако возникли и так называемые пацифисты: "Для начала вернитесь на родину!".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги четырёх дней освободительной операции России на Украине в своём Telegram-канале, подчеркнул, что большая часть граждан страны согласна с решительными действиями президента Владимира Путина.

Однако возникли и так называемые пацифисты, которые вдруг начали активно высказываться в соцсетях и не только. Председатель Государственной думы заметил, что среди таких людей - преимущественно те, кто никогда ни в чём не нуждался и уехал жить за рубеж.

Вы для начала вернитесь на родину! - Призвал Володин.

Он пояснил, что особенно громко звучат антироссийские призывы представителей "золотой молодёжи", которые привыкли тратить родительские деньги на развлечения, и так называемых звёзд.

Спикер Госдумы констатировал, что их поддержка в адрес Киева вызывает недоумение. Особенно теперь, когда ВСУ в крупных городах пытаются использовать простых жителей Незалежной в качестве "живого щита", размещая огневые позиции вблизи густонаселённых кварталов.