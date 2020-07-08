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Володин о решении ЕСПЧ по иску Рашкина: Он должен извиниться

08 июля 2020, 00:00  •  14 • Политика
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы не согласен с позицией европейского суда
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал политически ангажированным решение Европейского суда по правам человека по делу Рашкина.
По мнению председателя Думы, такое решение могло быть вынесено только при невнимательном ознакомлении с материалами дела.
При этом Володин обратил внимание на название документа, который озаглавлен "Рашкин против России".
"В этом и есть смысл происходящего", – сказал спикер Госдумы.
Он напомнил, в чем суть сложившейся ситуации. Так, депутат Госдумы Валерий Рашкин на митинге в 2009 году упоминал фамилию Володина и назвал его одним из виновников событий 1991 г. Рашкин тогда заявлял, что ряд персон, среди которых Володин, "кровью должны смыть этот позор".
При этом председатель Госдумы напомнил, что в 1991 г. работал преподавателем в вузе и никакой партийной должности не занимал. В связи с этим считает заявление Рашкина ничем необоснованным оскорблением и ждет извинений.
"К кому эти угрозы "кровью смыть позор"? Ко мне? Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает", – заявил Володин.

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