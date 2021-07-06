Володин о президенте России: "Политика сильнее Путина в мире нет"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что президент России Владимир Путин должен оставаться на своём посту как можно дольше. Он указал, что это необходимо для того, чтобы Россия процветала.

В интервью "КП" Вячеслав Володин заявил, что именно при Путине Россия будет сильнее. Уже сейчас, отметил он, политика сильнее Путина нет. К тому же, указал Володин, "вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он".

По словам спикера нижней палаты парламента, следует сделать всё, чтобы глава государства как можно дольше оставался на своём посту. Даже в период потрясений, таких как санкции, например, наша страна справится гораздо проще, чем в предыдущие периоды нашей истории, убеждён Володин.

Сам Володин в интервью вспомнил, как познакомился с Путиным. Знакомство состоялось по инициативе Евгения Примакова.

"Потом Евгений Максимович мне говорил: "Берегите Путина, он нужен России". И действительно: сегодня в мире политика сильнее Путина нет", - заявил спикер Госдумы.