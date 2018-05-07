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Володин назвал вступление Путина в должность президента новым этапом в развитии РФ

07 мая 2018, 14:09  •  45 • Политика

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что вступление в должность президента России Владимира Путина означает начало нового этапа в развитии страны.

"Президент Владимир Путин, получивший на выборах поддержку абсолютного большинства российских граждан, официально вступил в должность. Сегодняшний день - начало нового этапа развития России, цели которого четко обозначены президентом РФ", - сказал председатель нижней палаты парламента в понедельник после церемонии инаугурации главы государства.

"Впереди у нас очень напряженная и ответственная работа, ее результатов ждут все граждане нашей страны. Уверен, все вместе мы сможем решить эти задачи", - добавил он.

7 мая 2018 года Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый, уже четвертый срок, который истечет 7 мая 2024 года.

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