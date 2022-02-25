Володин назвал три ошибки Зеленского. Все роковые

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три ошибки президента Украины Владимира Зеленского. И все они роковые.

"Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные - и неопытные, есть ответственные - и безответственные", - подчеркнул у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о трёх ошибках президента Украины Владимира Зеленского.

Парламентарий обратил внимание на то, что "Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных". В качестве примера он привёл экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и действующего президента Украины Зеленского.

Володин обратил внимание на массу ошибок, которые совершил последний за время своего президентства, начиная от посадок неугодных политиков и потакания националистам и заканчивая цензурой в СМИ.

"Но были ошибки роковые", - подчеркнул спикер Госдумы.

Первая, по мнению Володина, - это "прогиб" под США и Европу. Парламентарий напомнил Киеву о необходимости "проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу". Но в итоге Зеленский поставил не на тех и фактически "забыл об интересах своих граждан".

"Вместо того чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия) - по факту втянул её в НАТО", - поясняет Володин.

Вторая ошибка связана с "наследием" Петра Порошенко и военной кампанией ВСУ в Донбассе.

"Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? - задаётся вопросом Володин. - Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения".

Третьей ошибкой, по версии спикера Госдумы, стали угрозы Зеленского по поводу пересмотра отказа Украины от ядерного оружия. В этом случае украинский лидер проявил недостойную главы государства безответственность.

"Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей", - делает вывод Володин.