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Володин назвал "отменяющий" закон, который важно принять до конца года

19 декабря 2021, 11:35  •  124 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале указал, что на будущей неделе Госдума в двух чтениях рассмотрит закон об отмене обязательного техосмотра.
Во втором и третьем чтениях состоится голосование по закону об отмене обязательного техосмотра. О повестке Госдумы на предстоящую неделю сообщил в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Граждан вопрос об отмене обязательного техосмотра волнует, подчеркнул парламентарий, отметив, что законопроект, который уже принят в первом чтении в ноябре, доработан.
"Многих беспокоил вопрос: не придётся ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП? Договорились решить эту проблему - соответствующее поручение было дано Комитету по транспорту", - указал он.
В итоге, согласно проекту закона, планируется, что штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не будут. При этом, заметил Володин, для такси, автобусов и грузовиков - в области коммерческих, пассажирских перевозок техосмотр остаётся обязательным.
"Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник - во втором чтении. В среду, 22 декабря, - в третьем. Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев", - заметил спикер.

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