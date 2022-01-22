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Володин назвал "единственно правильный путь" для России и Украины

22 января 2022, 20:05  •  58 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "единственно правильный путь" для восстановления отношений между Россией и Украиной. По его словам, страны должны начать прямой межпарламентский диалог.
Вячеслав Володин прокомментировал обращение главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который призвал наладить прямой диалог между Госдумой и Верховной радой.
Спикер нижней палаты парламента России поддержал предложение украинского политика. Он отметил, что только так две страны могут восстановить разрушенные отношения.
Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития. Необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран,
- пишет Володин в Telegram.
Скриншот:Telegram/Вячеслав Володин
Напомним, после госпереворота 2014 года Украина взяла курс на сближение с Западом и стала максимально дистанцироваться от России в политическом, экономическом и даже культурном плане. За эти годы Киев разорвал целый ряд соглашений с Россией и начал войну с русским языком, который фактически был объявлен вне закона.

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