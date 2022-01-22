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Володин назвал "единственно правильный путь" для России и Украины
22 января 2022, 20:05 • 58 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "единственно правильный путь" для восстановления отношений между Россией и Украиной. По его словам, страны должны начать прямой межпарламентский диалог.
Вячеслав Володин прокомментировал обращение главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который призвал наладить прямой диалог между Госдумой и Верховной радой.
Спикер нижней палаты парламента России поддержал предложение украинского политика. Он отметил, что только так две страны могут восстановить разрушенные отношения.
- пишет Володин в Telegram.
Скриншот:Telegram/Вячеслав Володин
Напомним, после госпереворота 2014 года Украина взяла курс на сближение с Западом и стала максимально дистанцироваться от России в политическом, экономическом и даже культурном плане. За эти годы Киев разорвал целый ряд соглашений с Россией и начал войну с русским языком, который фактически был объявлен вне закона.
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