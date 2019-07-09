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Володин назвал пять главных задач межпарламентского диалога

09 июля 2019, 01:39  •  54 • Политика

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Преодоление кризиса международного права, противодействие глобальным угрозам, формирование правовой базы в цифровой эпохе, совместное обсуждение решений и представительство интересов граждан являются сегодня главными задачами межпарламентского диалога. Такое мнение изложил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей статье в "Российской газете" по итогам II Международного форума "Развитие парламентаризма".

"Первая задача - необходимость преодоления кризиса международного права", - заявил он и отметил, что это возможно только на основе коллективных, а не односторонних решений, и с опорой на принципы равноправного диалога и невмешательства. По словам спикера, сегодня можно увидеть целенаправленный подрыв институтов международного права, торговые и санкционные войны, навязывание США экстерриториального законодательства, приобретающее форму правового империализма. "Не только для России, но и для подавляющего большинства мирового сообщества такие угрозы мировой стабильности категорически неприемлемы", - подчеркнул он.

Вторая задача, отметил Володин, связана с глобальными трансформациями на мировой арене. "Движение мира в сторону многополярности - объективная тенденция, в основе которой собственные национальные интересы стран, право народов самостоятельно определять приоритеты своего развития, возрождение ценностей суверенитета. Поэтому многополярность требует максимального согласования интересов, а значит, парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, поскольку именно они обеспечивают учет и уважение всех мнений", - написал он.

По словам спикера, третья цель, на достижение которой должны быть направлены межпарламентские отношения - обеспечение представительства интересов граждан и укрепление взаимного доверия. "Большие возможности межпарламентского сотрудничества хорошо видны на примере нашей четвертой задачи - совместного противодействия глобальным угрозам", - добавил политик и отметил, что речь идет, в первую очередь, о международном терроризме. Законодателям нужно выработать одинаковый подход к определению террористических организаций и стремиться к созданию их единого реестра, подчеркнул Володин, отметив, что большая работа в этом направлении ведется в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, на которую могли бы ориентироваться другие международные парламентские институты.

Наконец, по словам Володина, пятая и одна из самых актуальных задач - это "формирование правовой базы будущего", связанной с переходом в новую цифровую эпоху. Спикер подчеркнул, что законодателям важно продвигать инновационное национальное и международное регулирование, действуя на опережение. "Именно парламентам предстоит в ближайшие годы сделать очень многое, чтобы обеспечить законодательную базу для технологического развития своих стран", - заключил он.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" прошел 1-3 июля по инициативе Госдумы. В этом году на форум приехали представители 132 государств, участие в мероприятиях приняли около 800 законодателей и экспертов, в том числе из 14 международных парламентских организаций. На форуме присутствовал 41 спикер, представляющий национальный парламент - вдвое больше, чем в 2018 году.

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