Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Большой оригинал: почему Филарет требует от Варфоломея вернуть документ о ликвид...
"Трата жизни вхолостую": Тина Канделаки дала неожиданную оценку "...
"Наследникам Ходорковского закрыли путь во власть": Почему олигарх нед...
Поправки в Конституцию: первое заседание рабочей группы (Богдан Безпалько)
Главная / Политика

Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России

21 января 2020, 12:54  •  103 • Политика

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Публикации ряда иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вмешательством во внутренние дела РФ, подобные действия недопустимы. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В начале пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился материалам зарубежных СМИ о возможном роспуске нижней палаты российского парламента и призвал пресечь подобные разговоры.

"Владимир Вольфович, вы абсолютно правы, - согласился Володин. - Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Как только эта информация с их стороны стала распространяться, некоторые наши СМИ подхватили. При этом источников никто не указывает".

"Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, что у них происходит в Америке, в Британии, в других странах. И к нам пускай не вмешиваются", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также призвал не обсуждать "надуманные темы, которые потом оказываются фейком". "При этом те, кто их распускал, начинают придумывать уже новые отговорки, почему это вроде как должно было быть, но не состоялось", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
21 января 2020, 12:54
Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России
20 января 2020, 19:24
Не обращая внимания на "моральных уродов": поддержка семьи по-новому в России стартует весной
20 января 2020, 22:39
Кадыров опроверг информацию об отставке
20 января 2020, 19:24
"Разобраться бы в рассадке": Члены Совбеза России не сразу поняли, как садиться за стол после новых назначений
20 января 2020, 22:39
Экс-министр ушел в Совбез, "оборонкой" займётся Хренин: В Минске не увидели противоречий в решении Лукашенко
21 января 2020, 01:54
Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 01:54
"Учения НАТО - подготовка страны-смертника против России": Какие цели пресл...
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
21 января 2020, 05:09
Лукашенко судорожно ищет способы избежать реальной интеграции (Руслан Осташко)
21 января 2020, 01:54
"Обама проиграл Путину": Пушков оценил "изоляцию" России на самми...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2020, 19:24
"Грядёт большая война": В изменениях Конституции России усмотрели "захват" Украины. Прилепин ответил всего двумя словами
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
16 января 2020, 01:39
Ошибки правительства Медведева, которые нельзя повторить
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
18 января 2020, 05:39
Украина: Зеленского официально признали тупым (Telegram. Обзор)
16 января 2020, 08:09
"У всех иностранное гражданство?": Опубликована лучшая шутка в Сети про отставку правительства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.