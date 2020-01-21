Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Публикации ряда иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вмешательством во внутренние дела РФ, подобные действия недопустимы. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В начале пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился материалам зарубежных СМИ о возможном роспуске нижней палаты российского парламента и призвал пресечь подобные разговоры.

"Владимир Вольфович, вы абсолютно правы, - согласился Володин. - Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Как только эта информация с их стороны стала распространяться, некоторые наши СМИ подхватили. При этом источников никто не указывает".

"Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, что у них происходит в Америке, в Британии, в других странах. И к нам пускай не вмешиваются", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также призвал не обсуждать "надуманные темы, которые потом оказываются фейком". "При этом те, кто их распускал, начинают придумывать уже новые отговорки, почему это вроде как должно было быть, но не состоялось", - пояснил он.