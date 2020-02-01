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Володин назвал послание Путина Федеральному собранию важнейшим событием января

01 февраля 2020, 12:24  •  57 • Политика

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается на сайте нижней палаты парламента в субботу.

"Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какое событие прошедшего месяца является, по его мнению, наиболее важным. - Оно нас ко многому обязывает. Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, их ждут люди".

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. Президент анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, а также предложил внести ряд изменений в конституцию страны.

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