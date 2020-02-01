Володин назвал послание Путина Федеральному собранию важнейшим событием января

"Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какое событие прошедшего месяца является, по его мнению, наиболее важным. - Оно нас ко многому обязывает. Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, их ждут люди".

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. Президент анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, а также предложил внести ряд изменений в конституцию страны.