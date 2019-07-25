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Володин назвал несправедливым требование платить взносы в СЕ за время отсутствия РФ в ПАСЕ

25 июля 2019, 17:24  •  44 • Политика

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает несправедливым требование к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы за период, когда делегация РФ не принимала участие в работе парламентской ассамблеи организации.

"Нам не очень понятно сегодня, когда звучат голоса в ПАСЕ о выплате взносов за тот период времени, когда наша делегация не принимала участия в работе ассамблеи. Это вопрос не денег, а вопрос справедливости", - сказал спикер в своем выступлении в четверг, посвященном итогам завершающейся весенней сессии Госдумы. "Посмотрите, кто эти вопросы поднимает. Во-первых, те, кто платит самые маленькие взносы, и те, кто инициировал лишение права голоса российской делегации", - обратил внимание он.

В этом контексте Володин предложил инициаторам ограничительных мер в отношении российской делегации в ПАСЕ понести материальную ответственность за свои действия: "Когда вы принимаете решения, то несите риски. А когда решения приняли и не думали о том, что страна, лишенная права голоса, не будет платить, это говорит о том, что это решение было политически ангажированным". "Тогда пускай заплатят эти денежки те, кто подталкивал к принятию этого решения, - заявил он. - Это тоже подход".

"Поэтому, если вы поддерживаете такую позицию, мы ее будем продвигать в Совете Европы, обосновывая и еще раз доказывая, что ПАСЕ должна руководствоваться принципами парламентаризма, демократии, соблюдения Устава Совета Европы, где черным по белому написано: равенство всех стран-участниц. Исходя из этого мы считаем, что нельзя так себя вести по отношению к нашей стране", - заключил председатель Госдумы, после чего в зале раздались продолжительные аплодисменты.

Володин также предложил ПАСЕ отказаться от мониторинга выполнения странами их обязательств как членов организации и назвал эту процедуру политическим рудиментом холодной войны.

"Все-таки очень много политики в работе ПАСЕ, очень много того, что ПАСЕ вобрала еще в годы холодной войны и никак не может с этими рудиментами расстаться. Как пример - мониторинг стран", - сказал спикер.

Ситуация состоит в том, что "сегодня в современном мире ПАСЕ предлагает мониторить страны, входящие в состав Совета Европы, причем входящие на принципах равенства страны, совершенно разные по культуре, истории, у которых разные традиции, разные формы демократии", констатировал политик. "Берут по лекалам, которые, может быть, даже соответствуют каким-то прогрессивным странам, и оценивают другие государства. Это недопустимо", - уверен он.

"Хотелось бы, чтобы такие подходы как можно быстрее ушли из практики ПАСЕ и мы с вами все вместе могли бы принимать участие в работе этой структуры с пониманием, что ее цель - построение эффективной модели коммуникаций, в основе которой лежат понятные принципы, отсутствие двойных стандартов, невмешательство в суверенные дела других государств и желание, чтобы в этом большом европейском доме были мир и благосостояние", - подчеркнул Володин.

В новость были внесены изменения (16:07 мск) - добавлена информация по тексту.

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