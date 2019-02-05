Володин назвал дискриминирующим проект Рады о наблюдателях из России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал дискриминирующим законопроект Верховной рады, запрещающий допускать наблюдателей из России на выборы президента Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента России.

«Подобные решения создают прецедент и ставят под угрозу существование самого института международных наблюдателей. Мы должны сделать всё, чтобы этого не допустить», — утверждается в заявлении.

По словам Володина, данный законопроект ограничивает права наблюдателей по гражданству, а также нарушает нормы международного права и принципы демократии.

В Госдуме подчеркнули, что данный проект принимается с целью сохранения действующей власти на Украине в условиях непрозрачных выборов.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН выразил мнение, что Украину не интересуют ни демократические свободы, ни международное право, ни открытость.