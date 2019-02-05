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Володин назвал дискриминирующим проект Рады о наблюдателях из России
05 февраля 2019, 16:09 • 71 • Украина
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал дискриминирующим законопроект Верховной рады, запрещающий допускать наблюдателей из России на выборы президента Украины.
© Илья Питалев РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента России.
«Подобные решения создают прецедент и ставят под угрозу существование самого института международных наблюдателей. Мы должны сделать всё, чтобы этого не допустить», — утверждается в заявлении.
По словам Володина, данный законопроект ограничивает права наблюдателей по гражданству, а также нарушает нормы международного права и принципы демократии.
В Госдуме подчеркнули, что данный проект принимается с целью сохранения действующей власти на Украине в условиях непрозрачных выборов.
Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН выразил мнение, что Украину не интересуют ни демократические свободы, ни международное право, ни открытость.
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