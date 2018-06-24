Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Поражаешься близорукости всей европейской политики…»
«Всё происходит шаг за шагом»: почему Трамп заявил о начале денуклеаризации Коре...
Кремль пока не комментирует сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Вен...
«Оппозиция будет наступать Эрдогану на пятки»: чего ждать от президентских и пар...
Главная / Политика

Володин назвал Азербайджан стратегическим партнером России

24 июня 2018, 22:39  •  74 • Политика

БАКУ, 24 июня. /ТАСС/. Отношения между Россией и Азербайджаном можно охарактеризовать как стратегическое партнерство, заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

"Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне. Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты - Владимир Владимирович Путин и вы", - обратился председатель нижней палаты российского парламента к президенту Азербайджана.

Володин отметил, что убедительная победа Алиева на прошедших в апреле президентских выборах (по данным ЦИК, он набрал 86,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании) говорит о поддержке выбранного им курса, в том числе и в вопросах внешней политики.

Алиев также отметил, что встречи глав государств укрепляют отношения между странами по всем направлениям. В то же время он подчеркнул важность выстраивания диалога и на межпарламентском уровне.

"Как вы знаете мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентское сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках - это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами", - сказал Алиев.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
24 июня 2018, 19:24
Центр по примирению рассказал о готовящейся террористами провокации в Идлибе
23 июня 2018, 17:24
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
22 июня 2018, 18:39
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве

22 июня 2018, 08:54
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
24 июня 2018, 22:39
Володин назвал Азербайджан стратегическим партнером России
23 июня 2018, 17:24
Собчак предложила избрать Дмитрия Гудкова председателем партии "Гражданская инициатива"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 июня 2018, 12:54
«Получим по зубам»: Савченко предупредила Киев
18 июня 2018, 18:39
«Разворота не последует»: «Нафтогаз» обжаловал решение суда в пользу «Газпрома»
20 июня 2018, 04:54
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
21 июня 2018, 08:39
«Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина
19 июня 2018, 07:54
«Успешная» Европа и «неуспешная» Россия
23 июня 2018, 19:24
Почему Путин НЕ ОТМЕНИТ повышение пенсионного возраста
21 июня 2018, 11:24
«Путь отступления»: Порошенко задумался о Ростове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.