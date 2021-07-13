Володин направил судей ЕСПЧ после требования по однополым бракам: "В отставку!"

Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку из-за призыва к России признать однополые браки. "В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение", - объяснил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал уволиться судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после требования к России узаконить однополые браки. Заявление было опубликовано в Telegram-канале спикера парламента.

Володин указал, что прежде чем что-то требовать от России, в ЕСПЧ должны были изучить её законодательство. Тогда бы европейские судьи знали о приоритете национального законодательства над решениями межгосударственных органов.

В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение. Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку,

- написал Володин.

Он добавил, что у каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. И не считаться с этим нельзя. Потому что инородные "гены", которые пытаются насильно вживить, ведут только к разрушительным процессам.

Пример тому - недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности - ваша цель,

- отметил председатель Госдумы.

Также он напомнил про решение немецкого авиаперевозчика изменить приветствие пассажиров с "леди и джентльмены" на "гендерно нейтральное". Володин указал, что это выбор Европы, но не России.

Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины!

- подчеркнул он.