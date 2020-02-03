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Володин: к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
03 февраля 2020, 19:39 • 62 • Политика
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет нижней палаты поступило 65 поправок к президентскому законопроекту об изменениях Конституции.
"По информации председателя профильного комитета, 65 поправок на начало заседания Совета [Думы] поступило. Я к сведению скажу, что на утро текущего дня было 53 поправки", - сказал он журналистам в понедельник по итогам Совета Думы.
По его словам, это те поправки, которые официально внесены в Госдуму, "где инициаторами являются и депутаты, и члены Совета Федерации, и другие субъекты законотворческой деятельности". "Все эти поправки требуют экспертизы всесторонней, изучения этого вопроса. И мы посчитали правильным на это дополнительно дать время профильному комитету", - пояснил Володин.
Комитет по государственному строительству и законодательству, отметил он, в связи с большим числом предложений выходит "практически на круглосуточный режим работы". "Мы все с вами должны сделать для того, чтобы поправки, которые будут внесены на рассмотрение Госдумы во втором чтении, были подготовлены", - заключил председатель нижней палаты.
Совет Думы также решил продлить срок предоставления поправок до 14 февраля.
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Тогда же депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Позже Володин заявил, что второе чтение президентского законопроекта может быть перенесено с намеченного ранее 11 февраля на конец февраля - начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок.
В новость были внесены изменения (18:41 мск) — добавлена информация по тексту.
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