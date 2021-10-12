Володин избран спикером Госдумы нового созыва

Вячеслав Володин стал спикером Государственной думы нового, VIII созыва. Об этом сообщается во вторник, 12 октября.

На пост спикера ГД его выдвинула занимающая большинство партия «Единая Россия». Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов.

В свою очередь члены КПРФ предложили на пост спикера Дмитрия Новикова — за него проголосовал 61 депутат. Всего проголосовал 421 парламентарий.

Вице-спикерами от «ЕР» были избраны Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Алексей Гордеев, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол.

От ЛДПР вице-спикером стал Борис Чернышов, от «Новых людей» — Владислав Даванков. Заместителем председателя Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» был избран Александр Бабаков.

Ранее во вторник ГД приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссий. В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в Госдуме VII созыва, которая состояла из 26 комитетов. Первое пленарное заседание нижней палаты парламента, которое открыла Валентина Терешкова, посвящено решению организационных и кадровых вопросов.

4 октября в Госдуме прошли консультации с руководством партий, прошедших в парламент, фракции определились со структурой и распределением комитетов. Больше всего руководящих должностей получит «Единая Россия».

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму, набрав по итогам обработки 100% протоколов 49,82% голосов.