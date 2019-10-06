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Володин и Косачев считают провокацией допрос депутата Юмашевой сотрудниками ФБР

06 октября 2019, 10:39  •  109 • Политика

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Допрос сотрудниками спецслужб США депутата Госдумы Инги Юмашевой является циничной провокацией и очередным примером нарушения международных обязательства. Об этом заявил в воскресенье председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"Действия Соединенных Штатов Америки - это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств", - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы. Он отметил, что Юмашева "получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу".

"Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", - заявил Володин.

Он считает очевидным то, что "в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений".

"Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", - отметил спикер.

Ответственность за провокацию

"Американские спецслужбы творят что хотят, не взирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях", - написал на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что давно знает Юмашеву "по активной совместной работе на международном треке, в том числе американском". "В качестве координатора думской группы по связям с Палатой представителей Конгресса США Инга сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями, да и на этот раз была в США с сугубо гуманитарной миссией в рамках замечательного и так нужного нашим народам проекта "Диалог Форт-Росс", - подчеркнул сенатор.

По его мнению, конгрессмены и президент США Дональд Трамп должны дистанцироваться от этой провокации, "организованной спецслужбами", которая "дополнительно отравляет и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений".

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.

В новость были внесены изменения (10:19 мск) - добавлен комментарий главы комитета Совета Федерации по международным делам 

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