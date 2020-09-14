|
Володин: голосование в течение трех дней обеспечило безопасность граждан и положительно сказалось на явке
14 сентября 2020, 17:05 • 31 • Политика
Россияне показали неравнодушие к политической жизни страны, отметил парламентарий
Прошедшие в Единый день голосования выборы являются важнейшим событием в жизни России. Они во многом являлись предварительным волеизъявлением перед выборами, которые пройдут на федеральном уровне в следующем году. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий добавил, что, говоря о прошедшем голосовании, можно высоко оценить эффект от трехдневного периода, несмотря на то, что разговоры вокруг такой инициативы были достаточно бурными – в Думе обсуждали все преимущества и недостатки. Однако законодатели уверены: страна пришла к рациональному решению.
Прошедшие выборы обеспечили допгарантиями граждан и показали высокую явку. Большинство россиян, несмотря на COVID-19, смогли отдать голос за тех, кто, по их мнению, представляет собой наиболее достойную кандидатуру.
Выбор прошли на высоком уровне конкурентоспособности каждый фракции, с большим количеством кандидатов и партий. А "Единая Россия" смогла подтвердить, что обладает развитой партсистемой, способной поддержать граждан на различных уровнях.
Вместе с этим остальные фракции, которые участвовали в выборах, также смогли проявить себя.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 сентября 2020, 17:25
|
11 сентября 2020, 02:55
|
12 сентября 2020, 22:55
|
09 сентября 2020, 03:15
|
08 сентября 2020, 00:40
|
13 сентября 2020, 15:25
|
13 сентября 2020, 08:05