Володин: голосование в течение трех дней обеспечило безопасность граждан и положительно сказалось на явке

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Россияне показали неравнодушие к политической жизни страны, отметил парламентарий

Прошедшие в Единый день голосования выборы являются важнейшим событием в жизни России. Они во многом являлись предварительным волеизъявлением перед выборами, которые пройдут на федеральном уровне в следующем году. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий добавил, что, говоря о прошедшем голосовании, можно высоко оценить эффект от трехдневного периода, несмотря на то, что разговоры вокруг такой инициативы были достаточно бурными – в Думе обсуждали все преимущества и недостатки. Однако законодатели уверены: страна пришла к рациональному решению.

Прошедшие выборы обеспечили допгарантиями граждан и показали высокую явку. Большинство россиян, несмотря на COVID-19, смогли отдать голос за тех, кто, по их мнению, представляет собой наиболее достойную кандидатуру.

Выбор прошли на высоком уровне конкурентоспособности каждый фракции, с большим количеством кандидатов и партий. А "Единая Россия" смогла подтвердить, что обладает развитой партсистемой, способной поддержать граждан на различных уровнях.

Вместе с этим остальные фракции, которые участвовали в выборах, также смогли проявить себя.