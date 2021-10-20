Володин фактами разрушил домыслы бундестага о газовой "вине" России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на обвинение в вине России в газовом кризисе в Европе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что партия "Зеленых" в Германии делает заявления, которые "показывают либо их неинформированность, либо нежелание понимать истинное положение дел на газовом рынке, пытаясь политизировать ситуацию: газохранилища опустели, а виновата в этом – Россия".

Володин уверен, что заявление депутатов из Германии необходимо обсуждать в рамках межпарламентского диалога.

Тем более с Бундестагом мы эффективно работаем на уровне профильных комитетов, фракций, группы по связям с парламентом ФРГ. Причем с нашей стороны ее возглавляет председатель комитета по энергетике – Павел Завальный. Если есть желание не только изучить проблему, но и обсудить решение, все возможности для этого существуют. Приглашаем к такому диалогу в любом формате: очно или по ВКС

- написал спикер Госдумы.

Володин пояснил позицию России по кризису с ценами на газ в Европе:

Российская Федерация ведет предсказуемую политику в вопросах выполнения всех своих обязательств.

Наша страна наращивает объемы поставок газа – за 9 месяцев текущего года на 15%. И, как подчеркнул Президент Путин, не было ни одного отказа на просьбы их увеличить. Коллегам из Бундестага правильно проанализировать шаги, предпринимаемые их правительством и бизнесом в сфере энергетики. В том числе эффективность принятых ранее решений по замещению углеводородного топлива, которые и привели к проблемам в обеспечении теплом и электроэнергией граждан и экономики.

Необходимо называть вещи своими именами и признать ошибки, следствием которых стал возникший энергетический кризис.

Как отмечает спикер, расчет европейских стран строился на том, что относительно скромная доля газа в производстве электричества не будет увеличиваться. Впервые ветер стал основным энергоносителем в ФРГ в 2020 оду, его доля в генерации электроэнергии ФРГ составляла 34,9%. Однако безветренная погода в 2021 году внесла

Еще в начале 2020 года расчет европейских стран строился на том, что относительно скромная доля газа в производстве электричества не будет увеличиваться. Тогда же ветер впервые стал основным энергоносителем в ФРГ, на него пришлось больше трети всей генерации электроэнергии - 34,9%. Но в результате безветренной погоды был нарушен энергобаланс, и стране понадобилисчь газ и уголь.

Володин подчеркивает, что Россия проводит международную и внешнеэкономическую политику взаимного уважения, доверия, отсутствия двойных стандартов.

Надеюсь, что коллеги из Бундестага разберутся в проблемах, не будут говорить на белое – черное, исходя из сиюминутной политической выгоды. Давайте помнить, что все мы живем в одном общеевропейском доме: и Россия, и Германия, и другие страны. И от эффективности нашего диалога многое зависит.