Володин: депутаты Госдумы могут выступить в палатах Конгресса США

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Возможность выступлений депутатов Госдумы в обеих палатах Конгресса США обсуждалась во вторник на встрече с делегацией американских законодателей. Об этом заявил в среду журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Исходите из того, что решение принято в отношении начала парламентского диалога, который предполагает обмен делегациями и выступления депутатов Госдумы [в Конгрессе США], которые бы изложили свою позицию", - сказал спикер. "Они [конгрессмены] пригласили и сказали о том, что это бы хорошо, чтобы депутаты [Госдумы] выступили со своей, российской позицией, - пояснил он. - Сейчас дождемся приглашения и начнем обсуждать формат поездки, мы обсуждали это".

На вопрос о возможных сроках таких выступлений Володин ответил, что они могут состояться "в ближайшее время". "Но учитывая, что [скоро] отпуска, скорее всего, это уйдет на время ближе к осени, - уточнил он. - Да и у нас сейчас загруженный график".

"Мы исходим из того, что нам необходимо будет обменяться мнениями по программе и уже исходя из программы формировать делегацию. Речь о персоналиях пока не идет", - добавил председатель Госдумы.

Володин добавил также, что считает необходимым уходить от черных списков парламентариев РФ и США.

"У нас этой темы не было вообще, мы ее убрали за скобки", - сказал спикер в среду журналистам, отвечая на вопрос, затрагивался ли вопрос санкционных списков законодателей на его встрече с делегацией Конгресса США во вторник. "Если говорить о списках, то это придумали на горячую голову наши коллеги из Конгресса. Нужно остыть и уйти от этих списков", - подчеркнул он.

"Нужно уходить от этих списков, поднимать занавес, больше общаться, - подтвердил Володин. - Хорошо, что вчера конгрессмены этот шаг сделали".

"А мы всегда были открыты. Россия - страна, которая демонстрирует дружбу, взаимопонимание, отсутствие двойных стандартов, невмешательство в дела суверенных государств. Об этом мы говорили", - заключил он.

Делегация Конгресса США находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля, визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки. 3 июля американские парламентарии встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.