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Володин: депутат не должен быть в оппозиции к своим обязанностям

05 ноября 2021, 13:20  •  108 • Политика
Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Спикер Госдумы напомнил, какая миссия возложена на парламентариев
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что россияне наделяют парламентариев полномочиями, за счет которых они должны отстаивать интересы людей. Абсолютно недопустима ситуация, когда депутат встает в оппозицию к реализации поставленных перед ним задач.
Он подчеркнул, что абсолютно неважно, от какой политической силы выдвигается парламентарий. Как только тот становится членом Госдумы, главная его задача – качественно выполнять свои обязанности и защищать права и интересы граждан. Володин особо отметил, что все депутаты равны между собой и в этом вопросе совсем неважно, какую партию они представляют.
Спикер ГД пояснил, что наличие большинства голосов у единороссов не означает, что все решения принимают они. У оппозиционных политических сил есть необходимые инструменты для продвижения своей позиции. Они могут выступить в Совете Госдумы, многие оппозиционеры занимают очень высокие посты в ГД и являются руководителями комитетов.
Володин считает такую структуру абсолютно правильной. Очень важно, чтобы все голоса граждан были услышаны. Спикер напомнил, что оппозиционеры выражают мысли людей, которые проголосовали за них на выборах.
При этом председатель Госдумы особо отметил, что в управлении страной могут принимать участие только конструктивные оппозиционеры. Люди, которые работают на развал государства, не должны быть допущены к аппарату власти. Володин подчеркнул, что каждый парламентарий несет персональную ответственность перед людьми, которые за него проголосовали, и "не может быть в оппозиции к полномочиям, которым его наделил народ".

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