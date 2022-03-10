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Володин дал McDonald’s сутки: "Ну и хорошо, закрывайтесь"
10 марта 2022, 14:05 • 151 • Политика
Вячеслав Володин дал сети McDonald’s сутки, говоря о нормальной реакции властей на приостановку деятельности: "Ну и хорошо, закрывайтесь".
В ходе заседания Госдумы в четверг, 10 марта, спикер ГД Вячеслав Володин коротко высказался о решении зарубежных компаний приостановить деятельность в России. В качестве примера выбрал McDonald’s. Напомним, предполагается, что работать сеть ресторанов будет до 14 марта, а потом возьмёт то ли паузу, то ли совсем уйдёт с рынка.
Володин дал понять, что полумеры в случае с McDonald’s работать не должны:
Прямо сейчас наступило уникальное время, когда Россия может заново сформировать свою экономику. Которая будет эффективнее, чтобы отвечать новым вызовам.
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