Володин: Чехия дважды себя выпорола и дала задний ход

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Прага пострадала от собственных же действий, уверен госдеятель

Чехия стала осознавать, что своими обвинениями в адрес России попала в нелепое положение, спровоцировав международный скандал, не имея на то веской причины. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как написал госдеятель в своем телеграм-канале, Чехия попала в собственную ловушку, поставила в глупую ситуацию союзников, уничтожила отношения, которые строились годами.

Володин добавил, что сейчас Прага начала давать задний ход. При этом Чехия "дважды себя выпорола". Сначала, по словам председателя Госдумы, чешские политики лишили свой народ нашей вакцины от коронавируса. А потом посольство Праге в Москве заметно опустело. Чехия пострадала от своего решения выгнать российских дипломатов на родину, приняв его под мнимым предлогом.

Володин указал на то, что страны, которые себя уважают, не делают ничего подобного. По его словам, так поступают государства, лишенные собственного мнения в самых важных вопросах. Прага выполняет беспрекословно указания других политиков, став слугой заокеанского хозяина. Впрочем, Чехия порой допускает ошибки.

Председатель Госдумы предположил, что Прага хотела выслужиться, сделав самостоятельный шаг, призвав европейские страны и натовцев выслать российских дипломатов из своих государств. Однако реакция Запада вызвала у Володина смех: ведь поддержали чехов лишь словаки и "обиженные" прибалты. Остается непонятным, почему – была ли то солидарность или жалость к собрату, "такому же сателлиту", не имеющему никаких прав.

Володин отмечает, что не стоит давать Москве повод жестко ответить. Ведь контрмеры всегда следуют. Это понимают умные люди. А государства, которые думают о своем народе, не могут так поступить.

Впрочем, Володин полагает, что президент Чехии Милош Земан высказался весьма объективно. Глава страны подчеркнул, что первоочередной версией взрыва на складе во Врбетице является неосторожное обращение с боеприпасами. А доказательств нахождения "российских агентов" на складе у разведки нет.

Как добавил госдеятель, власти Чехии же заняли другую позицию, чтобы угодить политической конъюнктуре и задобрить своих хозяев.

Чехи не думали ни о народе, ни о международных отношениях. По его словам, в Праге поспешили с обвинениями. Впрочем, если в этой стране есть сильные личности, способные признать свои ошибки, то общественность скоро об этом узнает.

Володин также обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация – пример того, почему США настаивали на более молодых главах стран ЕС. Европа была более самостоятельной при старых лидерах, например, во времена президента Франции Жака Ширака. Сейчас же европейские страны лишают себя суверенитета.

Как указал Володин, лидер чехов не испугался сказать правду, которая, впрочем, в той стране никому не нужна, и от этого всего страдают люди.

ЕС уже не имеет своей позиции, добавил госдеятель. Володин задал риторический вопрос "кому это выгодно", ответ на который покажет, кто не хочет сближения Европы и РФ.