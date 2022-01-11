Володин без обиняков разоблачил США: "Весь мир видел"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя происходящее в Казахстане, попутно разоблачил и США с их требованием объясниться по поводу ввода миротворцев ОДКБ в республику. "Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства для Вашингтона второстепенны, - уверен политик. - Весь мир это видел".

В своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о том, что во время трагических событий в Казахстане погибли мирные граждане, в том числе и дети. "Мирным протестом, который был вызван ростом цен на газ, воспользовались террористы, бандиты, мародёры", - выразил своё возмущение политик, добавив также, что после этих событий вернуться к нормальной жизни республике будет непросто.

П олитический деятель уверен, что решение направить в регион миротворцев ОДКБ было необходимым и позволило предотвратить террористическую угрозу, а также избежать серьёзных проблем не только в Казахстане, но и в других странах.

Попутно Вячеслав Володин без обиняков разоблачил и Соединённые Штаты с их требованием объясниться по поводу ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан.

"Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась, - убеждён Володин. - Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства для Вашингтона второстепенны. Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны".