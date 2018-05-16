Володин 17 мая может объявить о доработке проекта об ответственности за исполнение санкций

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг может поставить вопрос о доработке законопроекта, предусматривающего уголовную ответственности за исполнение антироссийских санкций. Об этом ТАСС сообщил в среду глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам обсуждения данного вопроса со спикером нижней палаты парламента.

"У меня был разговор с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Он завтра на совете Государственной думы может поставить вопрос о схеме дальнейшей работы над этом законопроектом",- сказал Шохин.

По его словам, схема доработки может быть аналогична той, по которой корректировался законопроект, который предоставляет право президенту и правительству вводить ответные санкции.

"Наше заявление было услышано. Мы рассчитываем на то, что Государственная дума по этому законопроекту примет схему, которая, на мой взгляд, была удачно апробирована по контрсанкционному закону, который предоставляет право президенту и правительству вводить те или иные контрсанкции в качестве ответных мер. Этот закон первоначально мы тоже не поддержали в том виде, в котором он был предложен депутатами", - сказал Шохин.

Он отметил, что тогда в ходе обсуждения удалось найти приемлемые формулировки. "Если бы он принимался в том же виде, как и в первом чтении принят, то безусловно он бы, мягко говоря, не сработал бы так, как хотелось бы. А мог бы и нанести ущерб целым отраслям российской экономики, которые были там упомянуты", - добавил глава РСПП.

О возможности переноса рассмотрения законопроекта на более поздний срок также сообщил ТАСС глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Есть обращение РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей]. Я подтверждаю, что консультации сейчас активно ведутся. Не исключаю, что завтра при рассмотрении повестки дня этот законопроект может быть перенесен на более поздний срок", - сказал Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что есть вероятность проведения широкого обсуждения поправок к документу перед вынесением его на основное чтение.

В среду профильный комитет рекомендовал принять во втором чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, который дополняется новой статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". Поправками вводится ответственность в виде лишения свободы на четыре года. Вопрос был включен в проект повестки дня пленарного заседания в четверг.

В свою очередь члены бюро правления РСПП высказались категорически против принятия законопроекта и направили соответствующее обращение в Госдуму. По мнению союза, принятие данного законопроекта может привести к ухудшению делового климата в России.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул ТАСС, что депутаты убеждены в необходимости принятия соответствующего закона. Тем не менее, отметил он, парламент - это открытый орган государственной власти, который "слышит различных представителей общества". "Мы готовы встречаться, консультироваться, искать единое понимание с представителями бизнеса и такой крупной организацией российского бизнеса, как РСПП", - заверил политик.

"Я разговаривал с [председателем Госдумы] Вячеславом Викторовичем [Володиным]. Он намерен вынести этот вопрос завтра на пленарное заседание и предложить провести дополнительные консультации с РСПП и другими представителями экспертного сообщества. Мне кажется, что если председатель внесет такое предложение, то депутаты его поддержат", - добавил Исаев.

Он также напомнил, что Госдума не раз переносила рассмотрение различных резонансных инициатив для дополнительных консультаций с обществом и для поиска оптимальных решений. "Хочу напомнить ситуации с реновацией, законе о лесной амнистии, курортном сборе. Мы считаем, что мы должны выслушивать представителей общества, мы готовы отстаивать свою точку зрения, но и слышать те мнения, которые высказываются в обществе, для того, чтобы принимаемые нами решения были бы в интересах абсолютного большинства России и были понятны обществу", - заключил парламентарий.

Ранее 16 мая глава ВТБ Андрей Костин в рамках заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева заявил, что закон об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций недопустимо принимать в текущем варианте.

"Состоялось заседание бюро РСПП, на котором была единогласно принята резолюция о том, что недопустимо принимать закон об уголовной ответственности, по крайней мере, в том виде в котором он существует. Этот закон необходимо или отложить, или поработать над ним еще. И я, и товарищ Вексельберг, который под санкциями, единогласно голосовали за это. Мы считаем, что это несет ущерб российской экономике, в том числе и по работе с иностранными компаниями и предприятиями, да и с российскими. Мы очень просили применять осторожный подход в этом вопросе", - сказал Костин.

Ранее в среду замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что Минфин устраивает формулировка законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций, в которой прописано, что закон будет применяться в отношении компаний, 25% в которых принадлежат одному западному акционеру, юридическому или физическому лицу. В этом случае, по его словам, российским банкам ничего не грозит.

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