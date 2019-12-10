«Волновался так, что пересыхало горло»:Психолог разобрал встречу Зеленского и Путина

Поведение украинского президента Владимира Зеленского в Париже породило множество вопросов. Почему он чуть не занял кресло Путина? Что случилось с Зеленским после пресс-конференции? Необычные события ночных переговоров вместе с «КП» разобрал психолог Павел Жавнеров.

Событие № 1: Не туда сел

Психолог: Когда Зеленский заходит в зал, видно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Ему хочется поскорее сесть — поиск точки опоры. Это состояние волнения будет сопровождать его постоянно в Париже. От этого украинский президент по ошибке чуть не занял место возле российских дипломатов. Уже за столом первым делом Зеленский берет стакан с водой. Вероятно, из-за сильного волнения пересохло в горле. По неопытности Зеленский раскрывает папку с важными документами. Из-за чего могла произойти утечка через журналистов. И Путин, как старший товарищ, подсказывает Владимиру, как нужно себя вести: «Посмотри в сторону журналистов для фото». Намекает: «Когда они уйдут, будем говорить». Думаю, наш президент прощупывал его. Для Путина было важно первое знакомство. Чтобы понять, кто находится перед ним.

По неопытности Зеленский раскрывает папку с важными документамиФото: REUTERS

Событие №2: «Поплыл» на пресс-конференции

Зеленский попытался сесть на место Путина.

Психолог: Когда речь пошла о русско-язычных людях на Украине заговорит конкретными цифрами. Это его подкосило

Событие №3: Срыв на журналистов

Психолог: Сразу после этого нервного удара, к нему обращается российская журналистка. Задает сразу несколько неудобных вопросов про Донбасс. Поэтому отыгрывается на телеведущем Соловьеве. Это был тот момент, когда Зеленский проиграл войну с комплексами и нервами.

Макрон приобнимет Владимира Александровича. Как бы успокаивая егоФото: REUTERS

"Походите ножками": Зеленский пригласил российских журналистов на Украину.

Событие №4: Остался один

Психолог: Когда встреча завершилась, Меркель. Видно, что они его слушают сосредоточено. Продолжается обсуждение важных тем. В это время Зеленский остается один. И опять не может найти себе места. В руках он сжимает папочку — так обычно делают люди, когда сильно волнуются. Глаза округлились, взгляд бегает - Зеленский потерян. Это замечает Меркель. Она по-товарищески выручает партнера, начиная подзывать к себе. А уже спасение Зеленскому приходит от Макрона. Для украинского президента он становится точкой опоры. Макрон приобнимет Владимира Александровича. Как бы успокаивая его: «Я с тобой, не переживай. Ты хорошо держался».