Оккупированная ранее украинскими нацбатами Волноваха освобождена. С соответствующим заявлением выступило Минобороны России.

Министерство обороны России сообщило одну из долгожданных новостей последних дней на Мариупольском направлении. Волноваха (населённый пункт находится примерно посередине трассы Донецк-Мариуполь. – Ред.), которая почти восемь лет была оккупирована нацистами теперь освобождена группировкой войск ДНР.

Также под контроль Донецкой Народной Республики перешли населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. По данным оборонного ведомства, продвижение в глубину составило до 6 километров.