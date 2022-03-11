Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная / Политика

Волноваха освобождена: Минобороны России выступило с заявлением

11 марта 2022, 09:25  •  36 • Политика
Оккупированная ранее украинскими нацбатами Волноваха освобождена. С соответствующим заявлением выступило Минобороны России.
Министерство обороны России сообщило одну из долгожданных новостей последних дней на Мариупольском направлении. Волноваха (населённый пункт находится примерно посередине трассы Донецк-Мариуполь. – Ред.), которая почти восемь лет была оккупирована нацистами теперь освобождена группировкой войск ДНР.
Также под контроль Донецкой Народной Республики перешли населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. По данным оборонного ведомства, продвижение в глубину составило до 6 километров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


36
Источник
Похожие новости
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение"
11 марта 2022, 01:50
Россия поставила Украине шесть условий: Киевское СМИ представило список
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
05 марта 2022, 19:45
Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
10 марта 2022, 10:35
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
06 марта 2022, 23:45
Кто ещё закрыл магазины в России? Вслед за брендами бежит и "элитка"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.