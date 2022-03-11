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Волноваха освобождена: Минобороны России выступило с заявлением
11 марта 2022, 09:25 • 36 • Политика
Оккупированная ранее украинскими нацбатами Волноваха освобождена. С соответствующим заявлением выступило Минобороны России.
Министерство обороны России сообщило одну из долгожданных новостей последних дней на Мариупольском направлении. Волноваха (населённый пункт находится примерно посередине трассы Донецк-Мариуполь. – Ред.), которая почти восемь лет была оккупирована нацистами теперь освобождена группировкой войск ДНР.
Также под контроль Донецкой Народной Республики перешли населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. По данным оборонного ведомства, продвижение в глубину составило до 6 километров.
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