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Волнительный момент: Попова допустила шестизначный прирост заражений в сутки

11 января 2022, 20:10  •  95 • Политика
При неблагоприятном сценарии ежедневный прирост заражений коронавирусом в России может стать шестизначным. О таких рисках на заседании совета по борьбе с COVID-19 11 января предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что это пессимистичный вариант, возможный при несоблюдении требований, о которых служба говорит уже два года. В России за новогодние праздники число заражений этим штаммом выросло втрое — до 305, но в целом ковидная заболеваемость упала на 19,4%. Впрочем, ситуация вполне может резко измениться — премьер Михаил Мишустин призвал руководителей регионов внимательно следить за показателями на местах, так как эпидобстановка в мире из-за «Омикрона» стремительно ухудшается.

Возможные риски

Распространение нового штамма коронавируса, по мнению главы кабмина, сильно осложняет ситуацию с пандемией во всем мире. Поэтому власти на всех уровнях должны быть готовыми к любому развитию событий.
Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы, — сказал председатель правительства, призвав руководителей субъектов лично следить за обстановкой на местах.
В экспертном сообществе прогнозируют рост числа заражений в ближайшее время. Как заявил ранее «Известиям» гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в России в течение полутора или двух недель начнется подъем заболеваемости COVID-19, а уже к концу января-началу февраля он станет лавинообразным. Неутешительные прогнозы дают специалисты и в отношении других стран. По словам главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, более половины населения ЕС будет инфицировано «Омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель. В США, по данным Reuters, 10 января уже выявили более 1,3 млн случаев COVID-заражений, что считается рекордным показателем.
«Омикрон» оказался заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса, подчеркнула Анна Попова. Уровень инфицирования им за новогодние праздники вырос втрое — до 305 случаев. Новая вариация COVID уже проникла в 13 субъектов — большинство зараженных приехали из ОАЭ, Великобритании и Турции. Риски интенсивного роста числа заболеваний, по словам главы Роспотребнадзора, высокие и реальные. При неблагоприятном сценарии ежедневное число случаев заражения коронавирусом может стать шестизначным.
Фото: REUTERS/Anusak Laowilas
Опасность кроется еще и в том, что пациент с «Омикроном» может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на 3-5 день. Поэтому Анна Попова призвал всех внимательнее относиться к своему здоровью.
При любом ухудшении самочувствия нужно оставаться дома и не подвергать риску коллег. Работодатели должны внимательно относиться к здоровью своих сотрудников, не допуская их на рабочее место при симптомах заболевания, — заявила руководитель федеральной службы.
В Москве уже значительно увеличилось число заболевших «Омикроном», отметил мэр города Сергей Собянин. Эпидемия нового штамма, по его мнению, может оказаться тяжелее предыдущих.
— Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «Омикрон». В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «Омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости, — сказал глава столицы.
Однако система здравоохранения и запас коечного фонда готовы к новым вызовам, заявил он, призвав надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий. Несмотря на опасения, в Москве в праздничные дни критического роста заболеваемости не наблюдалось, отметил Сергей Собянин. В сутки госпитализировали 600–750 человек.
По всей России из-за распространения «Омикрона» система оказания медпомощи разворачивается в полном объеме, однако в резерве остается около 30% коек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Сейчас с COVID госпитализированы 114 тыс. пациентов, 16 тыс. из них — в тяжелом состоянии. В целом, по данным Роспотребнадзора, за первую неделю года заболеваемость коронавирусом снизилась на 19,4%.
При возникновении новой волны возможно введение ограничений — например, закрытие ТЦ и отказ от массовых мероприятий, заявил «Известиям» зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный. Однако полного локдауна, по его мнению, не будет.
— Ситуация (с распространением «Омикрона». — «Известия») в целом прогнозируемая. Как обычно, через месяц после пика заболеваемости в Европе к нам приходит очередной штамм коронавируса. Я думаю, через три-четыре недели мы в столице получим всплеск заражений, который постепенно переместится в регионы. Так как вирус протекает легче, наша система здравоохранения должна выдержать, учитывая предыдущий опыт, — сказал политик.

Праздничные итоги

Период каникул оказался достаточно спокойным. Как сообщил Михаил Мурашко, благодаря заблаговременно принятым мерам удалось избежать повышенной нагрузки в праздничные выходные. Системных сбоев в оказании медпомощи в это время не было.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Тем не менее остаются проблемы с выявлением COVID. По данным Анны Поповой, охват тестирования в первую неделю года оказался ниже нормативного — 239 на 100 тыс. населения. Глава кабмина призвал регионы поддерживать установленный Роспотребнадзором уровень тестов — не менее 300 на 100 тыс. человек.

Тем, кто не смог избежать заражения, следует пройти углубленную диспансеризацию, обратился к населению премьер. Всего в России, по данным Михаила Мурашко, процедуру прошли 2 млн человек: у 60% выявлены осложнения после коронавируса и ухудшение течения хронических заболеваний. Все они находятся под наблюдением.
— Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанес здоровью. Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости — направление на реабилитацию, — сказал Михаил Мишустин.
Привиться от коронавируса в новогодние праздники решились 759 тыс. россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, призвав население подумать о своем здоровье и сделать правильный выбор. Не стоит забывать и про повторный укол. Как показало российско-итальянское исследование, ревакцинация «Спутником Лайт» дает хорошую вирус-нейтрализацию и защищает от нового штамма. Всего повторно прививку сделали 11 млн человек.
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