Украинские ультра-радикалы на гонконгских баррикадах



«Многочисленные делегации ультра-правых групп со всего мира прибывают в Гонконг, – сообщает Global Research, – чтобы присоединиться к мятежу против Пекина, в ходе которого сепаратисты атакуют полицию «коктейлями Молотова» из катапульт и уже заживо сожгли несколько человек». Группы экстремистов и прозападные лидеры оппозиции в Гонконге, утверждает канадское издание, «тесно координируют свои действия с консервативными политиками в Вашингтоне вроде Марка Рубио и Стива Бэннона», главными лоббистами санкционной политики санкцийв отношении Китая. При этом многие западные СМИ продолжают изображать насилие в Гонконге как мирный протест.



За дымом от петард на улицах Гонконга не всегда понятно, что происходит. Можно утверждать, что результаты малозначимых для большой политики Пекина окружных выборов в Гонконге, где 17 из 18 округов проголосовали за прозападных либералов, – это категорическое «нет» официальному Пекину. Что испытавшее вкус жизни при англичанах «молчаливое большинство» гонконгцев не хочет менять свои вольности на «коммунистический режим». Однако достаточно немного отклониться от устаревших клише и можно увидеть, что «молчаливое большинство» подыгрывает бежавшим в Гонконг из материкового Китая владельцам криминальных капиталов, которым на родине уже подписан приговор. Что гонконгский офшор стал крупнейшей «прачечной» Юго-Восточной Азии. Что не будь этот город одной из самых оживлённыхточек на мировых торговых перекрёстках, никто не потратил быцента на «демократию» для сянганских китайцев (Сянган – название Гонконка по-китайски).



О комплексе мер, подготовленных Пентагоном дляустановления контроля над этой точкой мира, рассказывает The Diplomat. Планы военного строительства огласил подполковник Мэтт Тузель, офицер ВВС, занимающийся вопросами национальной безопасности в Институте Гувера. По словам подполковника, США предполагают создать свои узловые центры с развитыми сетями транспортных связей на Марианских островах, на Палаув Филиппинском море и на самих Филиппинах. Это значит, что вскоре под прицелом американских авианосцев окажутся акватории Жёлтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также всё западное побережье Китая. Что «томагавки» будут способны достигать китайского побережья, включая многие китайские военные объекты –от города Санья на острове Хайнань с его базой китайских подводных лодок до Шанхая.



В этом описании– набросок плана поставить под контроль вооружённых сил США всю Юго-Восточную Азию. Действия американских ВВС с опорой на военные базы по периметру границ противника отрабатывались все годы «холодной войны» против СССР. Теперь США предполагают применить этот опыт к Китаю. В Пентагоне считают, что из 570 китайских наземных пусковых установок ракет – от ближнего и среднего радиуса действия до межконтинентального – только 80 могут достать до Гуама (в архипелаге Марианских островов) или Палау (республика в Филиппинском море).



И Филиппины– идеальное место для американских военно-воздушных базв Юго-Восточной Азии, а президент Родриго Дутерте – самый неудобный для США президент в регионе из-за его ориентации не на Вашингтон, а на Пекин. Потеряв при президенте Дутерте свою военно-морскую базу в бухте Субик-Бей и военно-воздушную базу Кларк, США ждут 2022 года, когда на Филиппинах будет избираться новый президент.



