Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Арсенал ненадёжен? Индийское ядерное сдерживание поставлено под сомнение
Кто подумает о переехавших? Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбасс...
Мандат на брексит: консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
Главная / Украина

Волнения в Гонконге – симптомы большой игры

13 декабря 2019, 14:54  •  70 • Украина
Украинские ультра-радикалы на гонконгских баррикадах
Канадский ресурс Global Research прокомментировал появление на баррикадах Гонконга украинских националистов, которые «воевали в поддерживаемых американцами неонацистских батальонах» у себя на родине. Не значит ли это, что Вашингтон собираетв Гонконге силы для крупного сражения? Такого сражения, в котором будут убивать.


«Многочисленные делегации ультра-правых групп со всего мира прибывают в Гонконг, – сообщает Global Research, – чтобы присоединиться к мятежу против Пекина, в ходе которого сепаратисты атакуют полицию «коктейлями Молотова» из катапульт и уже заживо сожгли несколько человек». Группы экстремистов и прозападные лидеры оппозиции в Гонконге, утверждает канадское издание, «тесно координируют свои действия с консервативными политиками в Вашингтоне вроде Марка Рубио и Стива Бэннона», главными лоббистами санкционной политики санкцийв отношении Китая. При этом многие западные СМИ продолжают изображать насилие в Гонконге как мирный протест.

За дымом от петард на улицах Гонконга не всегда понятно, что происходит. Можно утверждать, что результаты малозначимых для большой политики Пекина окружных выборов в Гонконге, где 17 из 18 округов проголосовали за прозападных либералов, – это категорическое «нет» официальному Пекину. Что испытавшее вкус жизни при англичанах «молчаливое большинство» гонконгцев не хочет менять свои вольности на «коммунистический режим». Однако достаточно немного отклониться от устаревших клише и можно увидеть, что «молчаливое большинство» подыгрывает бежавшим в Гонконг из материкового Китая владельцам криминальных капиталов, которым на родине уже подписан приговор. Что гонконгский офшор стал крупнейшей «прачечной» Юго-Восточной Азии. Что не будь этот город одной из самых оживлённыхточек на мировых торговых перекрёстках, никто не потратил быцента на «демократию» для сянганских китайцев (Сянган – название Гонконка по-китайски).

О комплексе мер, подготовленных Пентагоном дляустановления контроля над этой точкой мира, рассказывает The Diplomat. Планы военного строительства огласил подполковник Мэтт Тузель, офицер ВВС, занимающийся вопросами национальной безопасности в Институте Гувера. По словам подполковника, США предполагают создать свои узловые центры с развитыми сетями транспортных связей на Марианских островах, на Палаув Филиппинском море и на самих Филиппинах. Это значит, что вскоре под прицелом американских авианосцев окажутся акватории Жёлтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также всё западное побережье Китая. Что «томагавки» будут способны достигать китайского побережья, включая многие китайские военные объекты –от города Санья на острове Хайнань с его базой китайских подводных лодок до Шанхая.

Сейчас две американские военно-воздушные базы в Южной Корее угрожают КНДР, но Вашингтону этого недостаточно. Шесть американских военных баз в Японии – тоже недостаточно. Американцам не хватает и длины взлётно-посадочных полос на островах Пелелиуи Ангуерв Филиппинском море. «Базы на Палау и Марианских островах, – пишет подполковник Тузель,–позволят Соединённым Штатам обеспечить безопасные линии связи от Филиппинского моря до ключевых объектов американских интересов на Тайване и в Окинаве. В дополнение к этому, если Филиппины укрепят связи с КНР, базы на Палау станут защитой американского западного фланга, включая линии коммуникаций между Марианскими островами, Окинавой и Тайванем».


В этом описании– набросок плана поставить под контроль вооружённых сил США всю Юго-Восточную Азию. Действия американских ВВС с опорой на военные базы по периметру границ противника отрабатывались все годы «холодной войны» против СССР. Теперь США предполагают применить этот опыт к Китаю. В Пентагоне считают, что из 570 китайских наземных пусковых установок ракет – от ближнего и среднего радиуса действия до межконтинентального – только 80 могут достать до Гуама (в архипелаге Марианских островов) или Палау (республика в Филиппинском море).

И Филиппины– идеальное место для американских военно-воздушных базв Юго-Восточной Азии, а президент Родриго Дутерте – самый неудобный для США президент в регионе из-за его ориентации не на Вашингтон, а на Пекин. Потеряв при президенте Дутерте свою военно-морскую базу в бухте Субик-Бей и военно-воздушную базу Кларк, США ждут 2022 года, когда на Филиппинах будет избираться новый президент.

Если планы подполковника Тузеля взяты с рабочих столов американского Министерства обороны, как считает The Diplomat, то в разворачивающейся «большой игре» сянганские бунтовщики –застрельщики мирового противостояния, начало которому будет положено в Юго-Восточной Азии.
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
13 декабря 2019, 14:39
Зеленский оценил шансы заключения договора с Россией по транзиту газа
12 декабря 2019, 15:54
Рада не отменила закон о запрете импорта электроэнергии из России
12 декабря 2019, 22:24
До конца 2020 года: Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса
13 декабря 2019, 03:09
Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений
12 декабря 2019, 22:24
Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу
12 декабря 2019, 19:09
Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
13 декабря 2019, 01:54
"Ушёл молча через 20 минут": С послом ФРГ поговорили о высылке русских дипл...
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
13 декабря 2019, 01:54
"Вина Кремля доказана только в "убийстве" Бабченко": Соцсети о за...
13 декабря 2019, 08:24
МИД России осталось только удивляться. Ведомство отреагировало на "изменение Мин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
10 декабря 2019, 07:28
Итоги, как я их увидел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.