На отдыхе в провинции Квазулу-Натале погибла 19-летнея британская модель Шинед Мудлиар. Очевидцы утверждают, удар волной стал летальным для девушки

Таблоид The Sun рассказал, что студентка Кембриджского университета погибла во время отдыха в курортном городке Умхланга в провинции Квазулу-Натале, ЮАР.

Обстоятельства её гибели выясняются. Предположительно во время купания девушку ударило волной о камни. Когда очевидцы произошедшего ее вытащили из воды она была еще была жива, но вскоре скончалась.





Родители погибшей британской модели Шинед Мудлиар просят всех, кто был на побережье и что-то видел, дать показания.



Отец девушки рассказал, что Шинед училась на политолога.