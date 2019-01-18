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Волна в ЮАР убила британскую модель — СМИ

18 января 2019, 05:54  •  150 • В мире
На отдыхе в провинции Квазулу-Натале погибла 19-летнея британская модель Шинед Мудлиар. Очевидцы утверждают, удар волной стал летальным для девушки
Таблоид The Sun рассказал, что студентка Кембриджского университета погибла во время отдыха в курортном городке Умхланга в провинции Квазулу-Натале, ЮАР.
Обстоятельства её гибели выясняются. Предположительно во время купания девушку ударило волной о камни. Когда очевидцы произошедшего ее вытащили из воды она была еще была жива, но вскоре скончалась.


Родители погибшей британской модели Шинед Мудлиар просят всех, кто был на побережье и что-то видел, дать показания.

Отец девушки рассказал, что Шинед училась на политолога.

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