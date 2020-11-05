Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
Главная / Политика

Волна цветных революций докатится до США: На Ближний Восток придёт новый гегемон

05 ноября 2020, 16:45  •  147 • Политика
Волна цветных революций докатится и до США. Политолог Карине Геворгян уверена, что Штаты вне зависимости от итогов выборов ждёт долгий период нестабильности. Между тем, пока страна будет разбираться с внутренними проблемами, на Ближний Восток придёт новый гегемон.
Политолог, иранист Карине Геворгян в ходе прямой трансляции на канале Царьград "Россия вмешивается в выборы США" спрогнозировала, как изменится расклад сил на Ближнем Востоке после подведения итогов голосования за американского президента.
Эксперт считает, что вне зависимости от исхода Вашингтон будет вынужден свернуть свои масштабные интервенционные планы в регионе. Причина в том, что после выборов руководству Штатов будет попросту не до этого - придётся урегулировать ситуацию в своей собственной стране.
Уход американцев [с Ближнего Востока] неизбежен. Глобалистам и стабильность в Америке не нужна. Иначе не было бы провоцирования столь серьёзных беспорядков. Кто бы ни выиграл, США ждёт довольно затяжной период повышенной внутренней напряжённости. Существовавший в стране нарыв в обществе в любом случае прорвётся нестабильностью, - уверена политолог.
На этом фоне силу в ближневосточном регионе может набрать другая держава, которая уже давно стремится утвердить себя на международной арене. Речь о Турции.
Политолог Джордж Фридман также говорил о том, что именно Турция будет той страной, которая выдвинется там на первый план и практически подойдёт к уровню великих держав. Пока у Анкары не хватает для этого только атомного оружия, - заметила Геворгян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
05 ноября 2020, 09:25
Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
05 ноября 2020, 07:35
Закон на стороне Трампа: Найдена лазейка для пересчёта голосов
05 ноября 2020, 05:45
У России "железное алиби": Байден превзошёл Трампа "почтовыми голосами"
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2020, 21:50
Надо ли русским встревать в войну в Карабахе? Добровольцы Донбасса объяснили поведение Пашиняна
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
03 ноября 2020, 18:55
"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17
31 октября 2020, 18:30
"Самим не хватает!" Регионы послали Зеленского (Ростислав Ищенко)
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.