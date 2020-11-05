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Волна цветных революций докатится до США: На Ближний Восток придёт новый гегемон
05 ноября 2020, 16:45 • 147 • Политика
Волна цветных революций докатится и до США. Политолог Карине Геворгян уверена, что Штаты вне зависимости от итогов выборов ждёт долгий период нестабильности. Между тем, пока страна будет разбираться с внутренними проблемами, на Ближний Восток придёт новый гегемон.
Политолог, иранист Карине Геворгян в ходе прямой трансляции на канале Царьград "Россия вмешивается в выборы США" спрогнозировала, как изменится расклад сил на Ближнем Востоке после подведения итогов голосования за американского президента.
Эксперт считает, что вне зависимости от исхода Вашингтон будет вынужден свернуть свои масштабные интервенционные планы в регионе. Причина в том, что после выборов руководству Штатов будет попросту не до этого - придётся урегулировать ситуацию в своей собственной стране.
На этом фоне силу в ближневосточном регионе может набрать другая держава, которая уже давно стремится утвердить себя на международной арене. Речь о Турции.
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