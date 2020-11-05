Волна цветных революций докатится до США: На Ближний Восток придёт новый гегемон

Политолог, иранист Карине Геворгян в ходе прямой трансляции на канале Царьград "Россия вмешивается в выборы США" спрогнозировала, как изменится расклад сил на Ближнем Востоке после подведения итогов голосования за американского президента.

Эксперт считает, что вне зависимости от исхода Вашингтон будет вынужден свернуть свои масштабные интервенционные планы в регионе. Причина в том, что после выборов руководству Штатов будет попросту не до этого - придётся урегулировать ситуацию в своей собственной стране.

Уход американцев [с Ближнего Востока] неизбежен. Глобалистам и стабильность в Америке не нужна. Иначе не было бы провоцирования столь серьёзных беспорядков. Кто бы ни выиграл, США ждёт довольно затяжной период повышенной внутренней напряжённости. Существовавший в стране нарыв в обществе в любом случае прорвётся нестабильностью, - уверена политолог.

На этом фоне силу в ближневосточном регионе может набрать другая держава, которая уже давно стремится утвердить себя на международной арене. Речь о Турции.