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Волна травли за русский язык растёт: «свидомые» набросились уже на тренера сборной Украины

01 июля 2021, 04:50  •  360 • Украина

Травля украинской сборной по футболу за русский язык набирает обороты. Теперь в опалу попал тренер. «Свидомый» журналист Андрей Сайчук обвинил тренера национальной сборной Андрея Шевченко в том, что он говорил на русском языке на пресс-конференции.

Свои возмущения журналист высказал на странице в соцсети сегодня, 30 июня.

«Андрей Шевченко как тренер национальной сборной обязан законом знать украинский язык и говорить на украинском на публичных мероприятиях», — пишет Сайчук.

По его мнению, если деятельность Шевченко оплачивается из государственного бюджета, то он должен говорить на украинском языке. Журналист предложил тренеру украинской сборной выступать на английском или итальянском языках.

«Если у парня из Яготина уже такая тяжелая беда с украинским — он мог выступать на брифинге на английском или итальянском», — пишет Сайчук.

В комментариях пользователи немного осадили пыл «патрiота», указав, что деятельность Шевченко оплачивается не из госбюджета, а финансирует его Украинская ассоциация футбола.

«А причём тут государственный бюджет к зарплате Шевченко, которому платит УАФ, которая в свою очередь общественная организация, не имеющая к государству никакого отношения, особенно финансового?» — пишет Владислав Майструк.

В то время как некоторые далее встали на защиту Шевченко, предположив, что тренер сборной находился в состоянии, когда нет сил говорить вообще, нашлись и те, кто решил «заклеймить» Шевченко, назвав его «малоросом».

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