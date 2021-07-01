Волна травли за русский язык растёт: «свидомые» набросились уже на тренера сборной Украины

Травля украинской сборной по футболу за русский язык набирает обороты. Теперь в опалу попал тренер. «Свидомый» журналист Андрей Сайчук обвинил тренера национальной сборной Андрея Шевченко в том, что он говорил на русском языке на пресс-конференции.Свои возмущения журналист высказал на странице в соцсети сегодня, 30 июня.«Андрей Шевченко как тренер национальной сборной обязан законом знать украинский язык и говорить на украинском на публичных мероприятиях», — пишет Сайчук.По его мнению, если деятельность Шевченко оплачивается из государственного бюджета, то он должен говорить на украинском языке. Журналист предложил тренеру украинской сборной выступать на английском или итальянском языках.«Если у парня из Яготина уже такая тяжелая беда с украинским — он мог выступать на брифинге на английском или итальянском», — пишет Сайчук.В комментариях пользователи немного осадили пыл «патрiота», указав, что деятельность Шевченко оплачивается не из госбюджета, а финансирует его Украинская ассоциация футбола.«А причём тут государственный бюджет к зарплате Шевченко, которому платит УАФ, которая в свою очередь общественная организация, не имеющая к государству никакого отношения, особенно финансового?» — пишет Владислав Майструк.В то время как некоторые далее встали на защиту Шевченко, предположив, что тренер сборной находился в состоянии, когда нет сил говорить вообще, нашлись и те, кто решил «заклеймить» Шевченко, назвав его «малоросом».