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Волна социальных протестов перекинулась из Франции на Бельгию

10 декабря 2018, 21:39  •  114 • В мире
В Брюсселе манифестанты пошли на штурм Европарламента
Социальные протесты «жёлтых жилетов» начались во Франции.
Уже через несколько дней протесты перекинулись на Бельгию. В Брюсселе толпа демонстрантов пошла на приступ здания Европарламента, но была жёстко остановлена полицейским спецназом.
С применением ограждений из колючей проволоки, водомёта, дубинок и слезоточивого газа правоохранителям удалось сдержать манифестантов. В ответ в полицейских полетели камни, были разгромлены близлежащие магазины и припаркованные автомобили, подожжены два полицейских автофургона.
8 декабря столкновения в Брюсселе продолжались пять часов.
Полиция обвинила в организации беспорядков футбольных фанатов клуба Sporting de Charleroi, но руководство клуба отвергло обвинения, заявив о принципиальном неучастии в политических акциях.
«Я не какой-нибудь хулиган, – заявил журналистам один из участников протестов. – У меня пенсия €1350… После того как я заплатил за страховку, квартплату, электроэнергию… у меня осталось всего €200 на жизнь».
«Люди, которые у нас придумывают законы, просто придавили нас к земле... У нас пустые карманы. Нас надо называть не «жёлтые жилеты», а «пустые карманы», – громко жалуется другой манифестант
Пресс-секретарь полиции Брюсселя Ильзе ван де Кеере сообщила о 400 задержанных, из которых 70 человек уже арестованы по решению суда.
Протесты выплеснулись за пределы Брюсселя, манифестанты перекрыли трассу Брюссель – Реккем и установили баррикаду возле КПП Адинкерк на бельгийско-французской границе.
Первые выступления начались в Бельгии 30 ноября. В них приняли участие 300 человек, затем число участников протеста выросло до 1 тыс. граждан. Недовольные бельгийцы требуют отставки правительства во главе с премьером Шарлем Мишелем из-за растущих цен на товары широкого потребления, газ, электричество и топливо.
В 2017 г. Евростат зафиксировал рост соотношения налогов к ВВП страны во всех государствах ЕС. На первом месте – Франция (48,4%), на втором – Бельгия (47,3%). Бельгийцы платят самый большой налог в Европе на дизельное топливо, а цена на электроэнергию выросла за последний год на €10.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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