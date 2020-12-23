«Волна прощальной активности»: зачем США объявили о введении санкций против российских организаций

Решение американских властей ввести ограничения на экспорт в отношении российских фирм является очередным враждебным шагом против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, можно лишь сожалеть о том, что уходящая администрация Белого дома старается напоследок «пнуть» отношения Москвы и Вашингтона. Он добавил, что Россия будет защищать свои интересы должным образом. Накануне Минторг США объявил о намерении ввести ограничения на экспорт для организаций РФ и КНР, с которыми «сопряжён неприемлемый риск военного конечного использования продукции». Как отмечают эксперты, новые рестрикции — это попытка Вашингтона создать конкурентные преимущества для своих компаний и ограничить доступ конкурентов на внешние рынки.

Намерения Соединённых Штатов ввести ограничения на экспорт в отношении российских компаний — это «очередной враждебный шаг по отношению к России». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода вообще из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора», — сказал Песков.

Он также добавил, что российская сторона будет должным образом защищать свои интересы.

Накануне Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.

«Бюро промышленности и безопасности скорректирует правила экспортного контроля, добавив новый список военных конечных пользователей, а также первую группу из 103 организаций, в числе которых 58 китайских и 45 российских компаний», — отмечается в заявлении американского ведомства.

В санкционный перечень попали в том числе Минобороны России, Служба внешней разведки, «Ростех», «Рособоронэкспорт», Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», специальный лётный отряд «Россия», а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.

Как отметил министр торговли США Уилбур Росс, с помощью этой меры «устанавливается новая процедура определения военных конечных пользователей из соответствующего перечня, призванного помогать экспортёрам выяснять, нет ли среди их клиентов таких пользователей».

«В министерстве (торговли. — RT) понимают, насколько важно использование сотрудничества с американскими и международными компаниями в противодействии усилиям Китая и России по подчинению технологий США целям своих дестабилизирующих военных программ», — говорится в заявлении американского министра.

Как уточнили в Минторге США, «список военных конечных пользователей» предполагает, что «для экспорта, реэкспорта и трансфера (внутри страны) продукции указанным в списке организациям необходима лицензия».

Министерство торговли США

AFP

© Alastair Pike

«Правительство США постановило, что с данными организациями сопряжён неприемлемый риск военного конечного использования продукции или её попадания в распоряжение военного конечного пользователя в Китае, России или Венесуэле», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что «список военных конечных пользователей» может дополняться или сокращаться.

Реакция на меры Вашингтона

На объявление Минторга США об экспортных ограничениях Вашингтона в отношении российских организаций отреагировал посол России в США Анатолий Антонов. Он заявил, что действия Вашингтона против РФ «деструктивны».

«Они не только подрывают сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают нацбезопасность США», — отметил дипломат.

Антонов также сообщил, что подобные меры американской стороны ввергают российско-американские отношения «в ещё больший кризис».

Кроме того, по его словам, «в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса».

«Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнёрами в весьма перспективных сферах. Речь идёт о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии. Симптоматично, что в администрации подвели под категорию «нарушителей» даже предприятие, в которое вложен американский капитал. Речь о «ВСМПО-АВИСМА» — многолетнем и крупнейшем поставщике титана для аэрокосмической промышленности США», — заявил Антонов.