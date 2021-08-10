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Волкова осадили после бравады о новом уголовном деле: "С вероятностью в 99,99 % - уголовник"
10 августа 2021, 17:30 • 113 • Политика
СК завёл уголовное дело о формировании экстремистских организаций против Волкова и Жданова. Волков ответил, что это означает быть политиком в России. "Когда ты занимаешься уголовкой, призываешь к уголовке и скрываешься от уголовки, то ты с вероятностью в 99,99 % - уголовник", - ответила ему Витязева.
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова - о финансировании экстремистских организаций, говорится на сайте ведомства. Волков выступил с комментарием в соцсетях и тут же получил ответку.
Речь идёт о сборе средств для "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* и "Фонда защиты прав граждан"**, а также "Штабов Навального"***. Организации были признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда. Тем не менее Волков и Жданов продолжили сбор средств для этих организаций.
- прокомментировал Волков на своей странице в Twitter.
- ответила ему журналистка и блогер Юлия Витязева.
Напомним, что в настоящий момент Волков, как и многие другие подельники Навального, скрывается от правоохранительных органов России за границей. Оттуда он снимает видео и публикует их в Сети.
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