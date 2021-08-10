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Волкова и Жданова ждёт "отложенное наказание", которое "всегда страшнее" - доктор Сосновский
10 августа 2021, 15:40 • 55 • Политика
Доктор Александр Сосновский выразил уверенность, что новое уголовное дело в отношении Волкова и Жданова неприятно не только прямыми последствиями, но и "отложенным наказанием", которое "всегда страшнее".
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК* Ивана Жданова и бывшего главы "Штабов Навального"** Леонида Волкова. Как уточнили в пресс-службе СКР, оба подозреваются в финансировании экстремистской организации.
С заявлением ранее выступила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Как отметил тележурналист Владимир Соловьёв, совсем недавно был открыт "новый краудфандинг якобы для структур Навального, а на самом деле на жизнь себе". Однако "бумеранг прилетел и тюкнул по затылку быстрее, чем ожидали Волков и Жданов". Оценил решение о возбуждении уголовного дела и политолог, доктор Александр Сосновский:
"Им ещё страшнее от того, что до них "не дотянуться". Отложенное наказание всегда страшнее - жизнь Волкова и Ко теперь это мучительное ожидание момента, "когда же дотянутся?". Это правильно потому, что дотянутся обязательно", - написал Сосновский в личном телеграм-канале "Доктор Сосновский".
* ФБК - организация, включённая в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, признана экстремистской на территории России.
** "Штабы Навального" - организация, признанная экстремистской на территории России.
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