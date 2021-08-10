Волкова и Жданова ждёт "отложенное наказание", которое "всегда страшнее" - доктор Сосновский

Доктор Александр Сосновский выразил уверенность, что новое уголовное дело в отношении Волкова и Жданова неприятно не только прямыми последствиями, но и "отложенным наказанием", которое "всегда страшнее".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК* Ивана Жданова и бывшего главы "Штабов Навального"** Леонида Волкова. Как уточнили в пресс-службе СКР, оба подозреваются в финансировании экстремистской организации.

С заявлением ранее выступила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как отметил тележурналист Владимир Соловьёв, совсем недавно был открыт "новый краудфандинг якобы для структур Навального, а на самом деле на жизнь себе". Однако "бумеранг прилетел и тюкнул по затылку быстрее, чем ожидали Волков и Жданов". Оценил решение о возбуждении уголовного дела и политолог, доктор Александр Сосновский:

"Им ещё страшнее от того, что до них "не дотянуться". Отложенное наказание всегда страшнее - жизнь Волкова и Ко теперь это мучительное ожидание момента, "когда же дотянутся?". Это правильно потому, что дотянутся обязательно", - написал Сосновский в личном телеграм-канале "Доктор Сосновский".

* ФБК - организация, включённая в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, признана экстремистской на территории России.

** "Штабы Навального" - организация, признанная экстремистской на территории России.