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Волков "накричал" себе на тюремный срок: На соратника Навального завели уголовное дело

28 января 2021, 14:50  •  180 • Политика
Глава региональных штабов Навального Леонид Волков, вероятно, "накричал" себе не просто на штраф, а даже на тюремный срок. На соратника скандального блогера завели уголовное дело.
Следственный комитет России (СКР) возбудил против Волкова уголовное дело по статье о призывах несовершеннолетних к участию в противоправных действиях
Напомним, что ранее Волков разместил в YouTube призывы к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России. Ссылки на материалы он также распространил и в других соцсетях. Комментируя свои действия и действия соратников, он "оправдался" коротко:
"Ну а что такого?" - сказал он.
Стоит отметить, что санкции статьи при различных обстоятельствах могут предусматривать до трёх лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Добавим, что после массового осуждения таких призывов Волков неожиданно "дал заднюю". Он посоветовал всем родителям несовершеннолетних отговаривать своих детей от участия в протестных акциях Навального.
"Что делать, когда подросток хочет пойти на митинг? Мне кажется, тут есть единственно возможное решение. Надо с ним поговорить и сказать откровенно: […] "Чтобы не было ненужного риска, в этот раз ты посидишь дома", - процитировала его "Медуза".

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