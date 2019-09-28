«Волки с Уолл–стрит» против Уоррен: кто станет новым лидером президентской гонки в США среди демократов

Скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может навредить бывшему вице-президенту США Джо Байдену — главному противнику американского лидера на выборах 2020 года. Согласно итогам ряда опросов, он начал уступать в рейтинге кандидатов в президенты от демократов сенатору Элизабет Уоррен. Однако, как считают эксперты, этот политик не может рассчитывать на поддержку со стороны представителей финансового сектора.

Среди кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года намечается новый лидер — сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Согласно опросам общественного мнения, ранее она замыкала тройку главных претендентов от демократов на пост главы государства, однако теперь уверенно сокращает разрыв. В некоторых штатах Уоррен даже обходит бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.

В конце сентября были опубликованы три опроса общественного мнения, которые учитывают предпочтения голосующих за Демпартию американцев по всей стране. Согласно результатам исследования авторитетного британского издания The Economist и социологической службы YouGov, если бы праймериз состоялись сейчас, то 27% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Уоррен. При этом за Байдена свои голоса отдали бы 26% зарегистрированных избирателей. Как свидетельствуют итоги опроса Квиннипэкского университета (Quinnipiac University Poll), Уоррен поддержали бы 27% избирателей, Байдена — 25%, а Сандерса — 16%.

Результаты опроса, проведённого исследовательской службой Emerson Polling, показали, что Байден опережает Уоррен лишь на два процентных пункта. Для сравнения: в конце августа, согласно данным Emerson, разрыв между ними составлял 16 пунктов в пользу бывшего вице-президента.

Рост популярности Уоррен подтверждают и опросы в штатах, являющихся ключевыми для кандидатов от Демпартии, — Айове, Нью-Гемпшире и Калифорнии. Однако американские политтехнологи отмечают, что её победа пока не очевидна — до праймериз (февраль 2020 года. — RT) ещё могут произойти различные события, которые повлияют на исход гонки.

Эксперты связывают падение популярности Байдена с несколькими причинами. Одна из них — невнятные выступления в ходе дебатов с другими кандидатами и преклонный возраст, которые, по мнению аналитиков, вызывают сомнения в его пригодности на роль президента.

Теперь же Байден стал участником скандала, связанного с Украиной, который оказался в центре внимания СМИ после публикации июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В нём главы государств обсуждали украинское расследование в отношении возможной коррупционной деятельности бывшего вице-президента и его старшего сына Хантера.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян считает, что этот скандал нанёс заметный удар по позициям Байдена как главного кандидата на пост главы государства от демократов.

«Его комфортное двукратное преимущество над Трампом на общих выборах, которое прогнозировали опросы, сократилось до нескольких процентов», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Все видели, как рухнул его рейтинг, и пока не видно, за счёт чего он сможет его отыграть. Главное конкурентное преимущество Байдена заключалось в том, что он представлялся хорошим, респектабельным человеком», — рассказал Мирзаян.

Скандальная Покахонтас

Несмотря на то что популярность Уоррен растёт на фоне скандала с участием Байдена, её репутация также не является кристально чистой.

Элизабет Уоррен выступает перед избирателями

Reuters

© Brendan McDermid

В бытность молодым юристом, а затем преподавателем юриспруденции в Гарварде, Уоррен в нескольких анкетах указала, что является представителем коренных народов Америки (индейцев), что в США даёт определённые привилегии при приёме на работу и в других ситуациях. Раскрывшийся подлог впоследствии стоил ей места в конгрессе в 2012 году.

После того как Трамп победил на выборах 2016 года, Уоррен стала одним из самых последовательных критиков президента. В ответ глава государства не упускал случая напомнить ей об истории с «индейским происхождением» и окрестил её Покахонтас. Об этом он сообщил и в тот момент, когда политик объявила о решении выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост от Демпартии.

«Сегодня Элизабет Уоррен, которую я иногда называю Покахонтас, вступила в президентскую гонку. Будет ли она позиционировать себя как первого кандидата — представителя коренных народов Америки или спустя 32 года она решила, что это уже не такая выигрышная стратегия? Увидимся на предвыборной кампании, Лиз!» — написал Трамп в своём Twitter 11 февраля.

Как отмечают эксперты, несмотря на то что в феврале 2019 года Уоррен принесла публичные извинения за попытку причислить себя к коренным американцам, этот вопрос ещё будет поднят во время демократических и президентских дебатов и может стоить сенатору голосов.

Оппозиция с Уолл-стрит

Однако проблемы у Уоррен могут возникнуть не только из-за прошлых скандалов. Она причисляет себя к политикам левого толка, социал-демократам, влияние которых в Демпартии США стремительно растёт. До недавнего времени их негласным лидером был сенатор Сандерс, который уже участвовал в президентской гонке в 2016 году. Однако, согласно результатам опросов, Уоррен стала гораздо популярнее.

Берни Сандерс и Элизабет Уоррен

Reuters

Тем не менее не все сторонники демократов довольны таким усилением левого крыла партии. Центристы и так называемые бизнес-демократы опасаются того, что в случае избрания на пост президента Уоррен начнёт повышать корпоративные налоги и налоговые сборы для американцев с высоким уровнем дохода.

С такой позиции её раскритиковал пока ещё номинальный лидер демократических праймериз Байден. Он напомнил, что одним из центральных пунктов программы Уоррен является внедрение системы всеобщего здравоохранения Medicare for All, которая может существенно повысить нагрузку на американских налогоплательщиков.

«Так что, если вы согласны платить, я с уважением отношусь к этому… это значит дополнительные налоги. Если вы полагаете, что за это вы получите гораздо больше, тогда ладно. Но давайте хотя бы признаем, давайте попросим Элизабет признать, что это будет стоить больших денег и для этого она планирует поднять налоги», — заявил Байден 27 сентября во время своей предвыборной кампании в городе Сидар-Рапидс, штат Айова.

При этом опасность для Уоррен представляют не только другие кандидаты. Несколько крупных спонсоров Демократической партии, представляющих большой бизнес и венчурный капитал, на условиях анонимности рассказали телеканалу CNBC, что они не будут спонсировать партию в этом выборном цикле или вовсе перейдут под знамёна Трампа, если демократы выберут Уоррен своим единым кандидатом.

«Становится центром притяжения американских сил»: почему Польша продолжает наращивать военный контингент США «Вы в ловушке, поскольку вы — демократ и вы думаете: «Я хочу поддержать свою партию, но она принесёт мне проблемы, так что я лучше поддержу Трампа», — заявил высокопоставленный сотрудник инвестиционной фирмы.

Уоррен неоднократно резко критиковала капиталистов с Уолл-стрит, большие банки и корпорации в ходе своих выступлений, дебатов и общения с избирателями. По этой причине ей не приходится рассчитывать на поддержку со стороны финансового сектора.

«Они не поддержат её. Это всё равно что уничтожить свою отрасль», — на условиях анонимности рассказал CNBC сотрудник одного из крупнейших банков США.

Такие высказывания со стороны спонсоров говорят о том, что бизнес-демократы не готовы отвечать на запрос на левых политиков вроде Сандерса или Уоррен, отмечает Мирзаян. По его словам, адекватным соперником Трампа может стать только демократ-центрист, самым перспективным из которых был Байден.

«Демократы могут попытаться найти в своих региональных представительствах или ещё где-то вменяемого центристского кандидата и раскрутить его. В таком случае, с одной стороны, у радикалов появится вменяемый конкурент, которого можно будет протащить на общие выборы, а с другой — с «шахматной доски» уберут Байдена, поскольку он уже не потянет предвыборную гонку», — считает политолог.

Как отмечает Мирзаян, пока неизвестно, сможет ли Демократическая партия найти такого кандидата и сплотиться вокруг него.

В свою очередь, политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что пока преждевременно говорить о том, что Уоррен станет заменой Байдену.