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Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России
28 мая 2019, 16:54 • 98 • Украина
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Reuters
«Я бы хотел провести контакты с представителями России в будущем. Но я пока, в данный момент, не знаю, в каком формате они будут», — цитирует Интерфакс Волкера.
Он добавил, что планирует выяснить, когда и как можно организовать такую встречу.
В апреле Волкер выступил в поддержку идеи прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
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