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Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России

28 мая 2019, 16:54  •  98 • Украина
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
 
Reuters
 

«Я бы хотел провести контакты с представителями России в будущем. Но я пока, в данный момент, не знаю, в каком формате они будут», — цитирует Интерфакс Волкера.

Он добавил, что планирует выяснить, когда и как можно организовать такую встречу.

В апреле Волкер выступил в поддержку идеи прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

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