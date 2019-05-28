Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.

«Я бы хотел провести контакты с представителями России в будущем. Но я пока, в данный момент, не знаю, в каком формате они будут», — цитирует Интерфакс Волкера.

Он добавил, что планирует выяснить, когда и как можно организовать такую встречу.

В апреле Волкер выступил в поддержку идеи прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.