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Волкер заявил, что посетит Донбасс на следующей неделе

12 мая 2018, 09:39  •  72 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер посетит Донбасс на следующей неделе. Об этом он сообщил в своём Twitter.
 
Reuters
 

«На следующей неделе я отправляюсь в восточную Украину, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе в Донбассе», — написал он. 

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 мая 2018 г.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко анонсировал визит Волкера на Украину. 

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