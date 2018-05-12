|
Волкер заявил, что посетит Донбасс на следующей неделе
12 мая 2018, 09:39 • 72 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер посетит Донбасс на следующей неделе. Об этом он сообщил в своём Twitter.
Reuters
«На следующей неделе я отправляюсь в восточную Украину, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе в Донбассе», — написал он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко анонсировал визит Волкера на Украину.
Подпишитесь на нас
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 мая 2018, 19:09
|
10 мая 2018, 04:28
|
07 мая 2018, 04:56
|
10 мая 2018, 09:09
|
06 мая 2018, 07:39
|
08 мая 2018, 16:24
|
09 мая 2018, 18:24