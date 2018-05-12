Волкер заявил, что посетит Донбасс на следующей неделе

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер посетит Донбасс на следующей неделе. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Reuters

«На следующей неделе я отправляюсь в восточную Украину, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе в Донбассе», — написал он. I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 мая 2018 г. Ранее президент Украины Пётр Порошенко анонсировал визит Волкера на Украину.