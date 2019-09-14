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Волкер выразил надежду на встречу с Сурковым

14 сентября 2019, 20:24  •  51 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что надеется на скорое проведение встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
 
Reuters
 

«Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся», — заявил он на брифинге в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия».

По его словам, США поддерживают нормандский формат.

Волкер добавил, что в случае необходимости Вашингтон мог бы поучаствовать в переговорном процессе.

Ранее Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений.

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