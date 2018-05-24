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Волкер: США озабочены политическим эффектом от "Северного потока - 2" на Украину
24 мая 2018, 18:54 • 124 • Украина
БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. США обеспокоены не потерей доходов Киева от запуска газопровода "Северный поток - 2", а повышением политической уязвимости Украины. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в четверг в ходе телефонного брифинга для журналистов.
"Запуск "Северного потока - 2" поставит Украину в гораздо более уязвимую политическую ситуацию по отношению к российскому влиянию. Украина получает прибыль от доходов за транзит газа, однако эти деньги составляют не столь значительную часть бюджета страны, поэтому США больше озабочены повышением политической уязвимости Украины", - сказал он.
Объем доходов Украины от транзита российского газа в Европу составляет порядка $2,7 млрд в год.
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