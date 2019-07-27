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Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
27 июля 2019, 13:24 • 58 • Украина
Соединённые Штаты и Украина продолжают подготовку визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.
© president.gov.ua
«Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Сам Зеленский заявлял, что собирается отправиться с визитом в США летом 2019 года.
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